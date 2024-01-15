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В Японії жителі побачили загадкове явище — що трапилось

15 січня 2024 13:52
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
В Японії жителі побачили загадкове явище — що трапилось
Метеор в небі. Фото (ілюстративне): Shutterstock
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Вранці 15 січня жителі японського регіону Канто побачили у небі яскравий метеор. Космічне тіло з'явилося на світанковому небі та летіло кілька секунд, після чого зникло.

Про це повідомляє видання NHK

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Вибух метеора в Японії

Куратор, який спеціалізується на астрономії в міському музеї Хірацука в префектурі Канагава, поблизу Токіо Фуджі Даїчі розповів, що камери зафіксували явище, відоме як вогняна куля, незадовго до 07:00 15 січня. 

На кадрах видно, як метеор з’являється на світанковому небі та пролітає кілька секунд, перш ніж зникнути. Дослідники вирахували "маршрут" метеора та встановили, що він рухався зі швидкістю 42,4 км/с і кутом входу 23,3 градуса. Космічне тіло пролетіло від узбережжя затоки Сагамі до префектури Нагано.

Місцеві жителі також повідомляли, що чули звук вибуху. Також була ударна хвиля. 

Нагадаємо, нещодавно вчені розповіли про далеку планету з екзотичною погодою. Ця планета стала однією з перших, існування яких підтвердили за допомогою орбітального телескопа "Кеплер". 

космос
вибух
Японія
небесні явища
метеорит
астрономічне явище

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