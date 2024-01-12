Екзотична погода пронеслася далекою гігантською планетою — що дізналися вчені

Вчені розповіли про далеку планету з екзотичною погодою — чим вона особлива
Наш Всесвіт наповнений дійсно дивовижними світами, які здаються радше вигадкою письменників-фантастів, а не правдою. Та все ж вони існують! Один з таких світів — гігантська екзопланета HAT-P-7b, на якій панує дуже екзотична погода.
Відповідне дослідження науковців з Великої Британії було опубліковано в журналі Nature Astronomy.
Що відомо про планету HAT-P-7b?
Ця планета стала однією з перших, існування яких підтвердили за допомогою орбітального телескопа "Кеплер". Напрочуд велика екзопланета належить до класу гарячих юпітерів.
HAT-P-7b обертається навколо зірки HAT-P-7 так близько, що рік на планеті триває менш як три дні.
На сонячній стороні HAT-P-7b, яка постійно обернена до зірки, температура підіймається вище за 2200°C, що перевищує температуру на багатьох зірках. А на "нічний" стороні температура наполовину менше — 1300°C.
Їхнім домом є сузір'я Лебедя. Вчені зазначають, що планета знаходиться на відстані 1044 світових років від Сонця.
Астрономи доволі довго спостерігали за зіркою та її планетою, щоб вивчити цей світ. Завдання ускладнювалося великою відстанню. Проте, орієнтуючись на зміни яскравості HAT-P-7b, розташування і візерунок її світіння, вдалося відкрити деякі таємниці.
Що відомо про екзотичну погоду на планеті HAT-P-7b?
Спостереження розкрили несподівану річ — атмосфера планети постійно змінюється. На її нічній стороні формуються хмари, які транспортуються сильними вітрами в сторону денного боку, де вони випаровуються. Швидкість вітру часто різко змінюється, тому багато хмар формуються і потім зникають.
Це перший приклад існування погоди на газовому гіганті поза Сонячною системою.
Але і це ще не все! Хмари, як припускають автори статті, складаються з корунду — мінералу, що становить основу рубінів, сапфірів і багатьох інших дорогоцінних каменів. Відповідно, такі хмари, якщо вони затримуються на нічній стороні, де ця сполука може існувати в рідкому стані, можуть насичувати нижні шари атмосфери HAT-P-7b "рубіновими" і "сапфірових" краплями.
Тобто, можна припустити, що на нічній стороні екзопланети йдуть "дощі" з кристалів рубінів і сапфірів.
Подібні "дорогоцінні хмари", як вважають вчені, формуються на кордоні між денною та нічною стороною HAT-P-7b, де температури досить низькі для конденсації сапфірів і рубінів з парів корунду.
Вчені також змоделювали магнітне поле екзопланети HAT-P-7b:
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