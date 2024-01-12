Екзотична погода пронеслася далекою гігантською планетою — що дізналися вчені

Планета HAT-P-7b, обертається навколо зірки HAT-P-7 та знаходиться у сузір'ї Лебедя. Зображення: NASA

Наш Всесвіт наповнений дійсно дивовижними світами, які здаються радше вигадкою письменників-фантастів, а не правдою. Та все ж вони існують! Один з таких світів — гігантська екзопланета HAT-P-7b, на якій панує дуже екзотична погода.

Відповідне дослідження науковців з Великої Британії було опубліковано в журналі Nature Astronomy.

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Що відомо про планету HAT-P-7b?

Ця планета стала однією з перших, існування яких підтвердили за допомогою орбітального телескопа "Кеплер". Напрочуд велика екзопланета належить до класу гарячих юпітерів.

HAT-P-7b обертається навколо зірки HAT-P-7 так близько, що рік на планеті триває менш як три дні.

На сонячній стороні HAT-P-7b, яка постійно обернена до зірки, температура підіймається вище за 2200°C, що перевищує температуру на багатьох зірках. А на "нічний" стороні температура наполовину менше — 1300°C.

Їхнім домом є сузір'я Лебедя. Вчені зазначають, що планета знаходиться на відстані 1044 світових років від Сонця.

Гарячий юпітер HAT-P-7b. Зображення: NASA

Астрономи доволі довго спостерігали за зіркою та її планетою, щоб вивчити цей світ. Завдання ускладнювалося великою відстанню. Проте, орієнтуючись на зміни яскравості HAT-P-7b, розташування і візерунок її світіння, вдалося відкрити деякі таємниці.

Що відомо про екзотичну погоду на планеті HAT-P-7b?

Спостереження розкрили несподівану річ — атмосфера планети постійно змінюється. На її нічній стороні формуються хмари, які транспортуються сильними вітрами в сторону денного боку, де вони випаровуються. Швидкість вітру часто різко змінюється, тому багато хмар формуються і потім зникають.

Це перший приклад існування погоди на газовому гіганті поза Сонячною системою.

Який вигляд може мати поверхня планети HAT-P-7b. Ілюстрація: blenderartists.org

Але і це ще не все! Хмари, як припускають автори статті, складаються з корунду — мінералу, що становить основу рубінів, сапфірів і багатьох інших дорогоцінних каменів. Відповідно, такі хмари, якщо вони затримуються на нічній стороні, де ця сполука може існувати в рідкому стані, можуть насичувати нижні шари атмосфери HAT-P-7b "рубіновими" і "сапфірових" краплями.

Тобто, можна припустити, що на нічній стороні екзопланети йдуть "дощі" з кристалів рубінів і сапфірів.

Подібні "дорогоцінні хмари", як вважають вчені, формуються на кордоні між денною та нічною стороною HAT-P-7b, де температури досить низькі для конденсації сапфірів і рубінів з парів корунду.

Вчені також змоделювали магнітне поле екзопланети HAT-P-7b:

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