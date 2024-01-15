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В Японии жители увидели загадочное явление — что случилось

15 января 2024 13:52
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Японии жители увидели загадочное явление — что случилось
Метеор в небе. Фото (иллюстративное): Shutterstock
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Утром 15 января жители японского региона Канто увидели в небе яркий метеор. Космическое тело появилось на рассветном небе и летело несколько секунд, после чего исчезло.

Об этом сообщает издание NHK.

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Куратор, специализирующийся на астрономии в городском музее Хирацука в префектуре Канагава, близ Токио Фуджи Даичи рассказал, что камеры зафиксировали явление, известное как огненный шар, незадолго до 07:00 15 января.

На кадрах видно, как метеор появляется на рассветном небе и пролетает несколько секунд, прежде чем исчезнуть. Исследователи вычислили "маршрут" метеора и установили, что он двигался со скоростью 42,4 км/с и углом входа 23,3 градуса. Космическое тело пролетело от побережья залива Сагами до префектуры Нагано.

Местные жители также сообщали, что слышали звук взрыва. Также была ударная волна.

Напомним, недавно ученые рассказали о далекой планете с экзотической погодой. Эта планета стала одной из первых, существование которых подтвердили с помощью орбитального телескопа Кеплер.

космос
взрыв
Япония
небесные явления
метеорит
астрономичное явление

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