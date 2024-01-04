Що змушує людей у космосі втрачати вагу — вчені пояснили дивний феномен

Астронавт у відкритому космосі махає в ілюмінатор. Зображення: NASA

Не так давно на Землю повернувся астронавт NASA Френк Рубіо, який провів на борту МКС понад рік, а саме 371 день. Його місією було дізнатися, як умови мікрогравітації впливають на організм людини. Зокрема підтвердився факт, що людина у космосі втрачає вагу. Правда таке схуднення вдалим точно не назвеш.

Які важливі деталі з'ясували вчені під час місії астронавта NASA Френка Рубіо, пише видання BBC.

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Варто зауважити, час, який Рубіо провів на МКС, вважається рекордним. Адже до цього один з астронавтів США провів на космічній станції 355 днів.

Астронавт NASA Френк Рубіо. Фото: NASA

Так багато часу у низькій гравітації на МКС негативно позначиться на організмі Рубіо. Та водночас вчені отримають цінну інформацію про те, як найкраще протидіяти впливу тривалих космічних польотів. Адже ця подорож могла змінити м’язи, мозок і навіть бактерії, що живуть у кишківнику космонавта.

Так, зазначається, що у космосі людина стрімко втрачає свою вагу, оскільки відсутність сили тяжіння змушує м'язи та кістки зменшуватися.

До прикладу м'язи спини, шиї, литок і квадріцепсів, які на Землі відповідають за підтримку постави людини, у космосі можуть атрофуватись. Оскільки в умовах невагомості вони стають непотрібними.

Як зазначають вчені, через 2 тижні перебування у космосі м’язова маса може зменшитися на 20%, а через 3-6 місяців — на 30%. Крім того, щомісяця астронавти можуть втрачати 1-2% своєї кісткової маси, а за 6 місяців втратити до 10%.

І якщо м'язи, за умови систематичних тренувань, відновити вдасться швидше. Й астронавт відчує покращення вже за кілька місяців. То відновлення кісткової маси може зайняти до 4 років.

Саме тому, щоб боротися з втратою кісткової та м’язової ваги, астронавти на МКС щодня по 2,5 години тренуються на тренажерах і приймають дієтичні добавки для зміцнення кісток.

Варто зауважити, що це важливі знання, адже вчені планують відправляти місії вглиб Сонячної системи. Зокрема, досить тривалою буде подорож до Марсу. При цьому космічний корабель, на якому полетять астронавти, буде набагато меншим за МКС, а це означає, що встановити усі ті самі тренажери навряд вийде.

Раніше ми розповідали, що насправді відбувається з астронавтами у відкритому космосі.

Нагадаємо, ми писали, чому вчені не хочуть відправляти на Марс жінок.

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