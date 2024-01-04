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Ученые объяснили, почему человек в космосе теряет вес — не лучший способ похудеть

4 января 2024 18:34
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Что заставляет людей в космосе терять вес — ученые объяснили странный феномен
Астронавт в открытом космосе машет в иллюминаторе. Изображение: NASA
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

Не так давно на Землю вернулся астронавт NASA Фрэнк Рубио, проведший на борту МКС больше года, а именно 371 день. Его миссией было узнать, как условия микрогравитации влияют на организм человека. В частности, подтвердился факт, что человек в космосе теряет вес. Правда такое похудение удачным точно не назовешь.

Какие важные детали выяснили ученые во время миссии астронавта NASA Фрэнка Рубио, пишет издание BBC.

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Стоит отметить, что время, которое Рубио провел на МКС, считается рекордным. До этого один из астронавтов США провел на космической станции 355 дней.

 

Что заставляет людей в космосе терять вес – ученые объяснили странный феномен
Астронавт NASA Фрэнк Рубио. Фото: NASA

Так много времени в низкой гравитации на МКС отрицательно скажется на организме Рубио. Но в то же время ученые получат ценную информацию о том, как лучше противодействовать влиянию длительных космических полетов. Ведь это путешествие могло изменить мышцы, мозг и даже бактерии, обитающие в кишечнике космонавта.

Так, отмечается, что в космосе человек стремительно теряет свой вес, поскольку отсутствие силы притяжения заставляет мышцы и кости уменьшаться.

К примеру мышцы спины, шеи, икр и квадрицепсов, которые на Земле отвечают за поддержку осанки человека, в космосе могут атрофироваться. Поскольку в условиях невесомости они становятся ненужными.

Как отмечают ученые, через 2 недели пребывания в космосе мышечная масса может уменьшиться на 20%, а через 3-6 месяцев — на 30%. Кроме того, ежемесячно астронавты могут терять 1-2% своей костной массы, а за 6 месяцев потерять до 10%.

И если мышцы, при систематических тренировках, восстановить удастся быстрее. И астронавт почувствует улучшение уже через несколько месяцев. То восстановление костной массы может занять до 4 лет.

Именно поэтому, чтобы бороться с потерей костной и мышечной массы, астронавты на МКС ежедневно по 2,5 часа тренируются на тренажерах и принимают диетические добавки для укрепления костей.

Следует заметить, что это важные знания, ведь ученые планируют отправлять миссии вглубь Солнечной системы. В частности, достаточно продолжительным будет путешествие на Марс. При этом космический корабль, на котором полетят астронавты, будет гораздо меньше МКС, а это значит, что установить все те же тренажеры вряд ли получится.

Ранее мы рассказывали, что действительно происходит с астронавтами в открытом космосе.

Напомним, мы писали, почему ученые не хотят отправлять на Марс женщин.

Также мы делились интересным фактом, что будет, если человек когда-нибудь попытается высадиться на Юпитер.

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