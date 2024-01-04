Что заставляет людей в космосе терять вес — ученые объяснили странный феномен

Ученые объяснили, почему человек в космосе теряет вес — не лучший способ похудеть
Не так давно на Землю вернулся астронавт NASA Фрэнк Рубио, проведший на борту МКС больше года, а именно 371 день. Его миссией было узнать, как условия микрогравитации влияют на организм человека. В частности, подтвердился факт, что человек в космосе теряет вес. Правда такое похудение удачным точно не назовешь.
Какие важные детали выяснили ученые во время миссии астронавта NASA Фрэнка Рубио, пишет издание BBC.
Стоит отметить, что время, которое Рубио провел на МКС, считается рекордным. До этого один из астронавтов США провел на космической станции 355 дней.
Так много времени в низкой гравитации на МКС отрицательно скажется на организме Рубио. Но в то же время ученые получат ценную информацию о том, как лучше противодействовать влиянию длительных космических полетов. Ведь это путешествие могло изменить мышцы, мозг и даже бактерии, обитающие в кишечнике космонавта.
Так, отмечается, что в космосе человек стремительно теряет свой вес, поскольку отсутствие силы притяжения заставляет мышцы и кости уменьшаться.
К примеру мышцы спины, шеи, икр и квадрицепсов, которые на Земле отвечают за поддержку осанки человека, в космосе могут атрофироваться. Поскольку в условиях невесомости они становятся ненужными.
Как отмечают ученые, через 2 недели пребывания в космосе мышечная масса может уменьшиться на 20%, а через 3-6 месяцев — на 30%. Кроме того, ежемесячно астронавты могут терять 1-2% своей костной массы, а за 6 месяцев потерять до 10%.
И если мышцы, при систематических тренировках, восстановить удастся быстрее. И астронавт почувствует улучшение уже через несколько месяцев. То восстановление костной массы может занять до 4 лет.
Именно поэтому, чтобы бороться с потерей костной и мышечной массы, астронавты на МКС ежедневно по 2,5 часа тренируются на тренажерах и принимают диетические добавки для укрепления костей.
Следует заметить, что это важные знания, ведь ученые планируют отправлять миссии вглубь Солнечной системы. В частности, достаточно продолжительным будет путешествие на Марс. При этом космический корабль, на котором полетят астронавты, будет гораздо меньше МКС, а это значит, что установить все те же тренажеры вряд ли получится.
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