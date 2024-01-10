Що змушує наше Сонце горіти — вчені дали відповідь

Палаюче Сонце у космосі. Зображення: NASA

Важливий і незамінний об'єкт, який дарує нашій планеті тепло та світло — Сонце. Ми часто використовуємо слово "горить" щодо нашої головної зірки. Проте, вона не горить в звичайному розумінні й для цього їй не потрібен кисень.

То, що тоді змушує Сонце випромінювати величезну кількість тепла та енергії, поглибмось у таємничий світ сонячних реакцій та дізнаємося відповідь.

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Як виникає вогонь?

Як пише видання IFLScience, для виникнення вогню необхідний вільний кисень. Без нього горіння неможливе. А для тривалого горіння, як показують експерименти, необхідний об’єм атмосфери близько 16% O2. Попри те, що цей елемент є третім за поширеністю у Всесвіті після гелію та водню, вільний молекулярний кисень був знайдений у великій кількості лише на Землі, де атмосфера складається з 21% O2.

З чого складається Сонце?

Сонце за кількістю атомів на 91% складається з водню та 8,9% з гелію, а за масою близько 70,6% водню та 27,4% гелію. Якщо ви швидко порахуєте, то помітите, що для кисню не залишається багато місця. Тож, Сонце точно не може горіти, як, наприклад, багаття на Землі.

Сонце, виробляє величезну кількість тепла та енергії. Зображення: JIRAROJ PRADITCHAROENKUL/Alamy Stock Photo

Як Сонце горить, якщо воно немає кисню?

Все доволі просто, адже Сонце не горить, як звичайний вогонь. Замість цього зірка випромінює світло і тепло через ядерні реакції, які відбуваються в її ядрі. Цей процес називається ядерним синтезом.

У цьому процесі водень зливається, утворюючи гелій, при цьому велика кількість енергії вивільняється у вигляді світла і тепла.

Головна ядерна реакція, яка відбувається в Сонці — це процес термоядерного синтезу водню в гелій. Коли чотири ядра водню об'єднуються, утворюючи одне ядро гелію та випускаючи енергію. Все це відбувається в глибинах зірки, де тиск і температура дуже високі.

"Величезна маса Сонця утримується завдяки гравітаційному тяжінню, створюючи величезний тиск і температуру в його центрі. В ядрі температура становить близько 15 млн градусів за Цельсієм, що достатньо для підтримки термоядерного синтезу", — пояснюють фахівці NASA.

Отже, Сонце світить і випромінює енергію через ядерні реакції, які відбуваються в його ядрі.

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