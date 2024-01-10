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Вчені розповіли, що змушує горіти Сонце, якщо у космосі немає кисню

10 січня 2024 20:56
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Що змушує наше Сонце горіти — вчені дали відповідь
Палаюче Сонце у космосі. Зображення: NASA
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

Важливий і незамінний об'єкт, який дарує нашій планеті тепло та світло — Сонце. Ми часто використовуємо слово "горить" щодо нашої головної зірки. Проте, вона не горить в звичайному розумінні й для цього їй не потрібен кисень. 

То, що тоді змушує Сонце випромінювати величезну кількість тепла та енергії, поглибмось у таємничий світ сонячних реакцій та дізнаємося відповідь. 

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Як виникає вогонь?

Як пише видання IFLScience, для виникнення вогню необхідний вільний кисень. Без нього горіння неможливе. А для тривалого горіння, як показують експерименти, необхідний об’єм атмосфери близько 16% O2. Попри те, що цей елемент є третім за поширеністю у Всесвіті після гелію та водню, вільний молекулярний кисень був знайдений у великій кількості лише на Землі, де атмосфера складається з 21% O2.

З чого складається Сонце?

Сонце за кількістю атомів на 91% складається з водню та 8,9% з гелію, а за масою близько 70,6% водню та 27,4% гелію. Якщо ви швидко порахуєте, то помітите, що для кисню не залишається багато місця. Тож, Сонце точно не може горіти, як, наприклад, багаття на Землі. 

 

Як Сонце горить, якщо у космосі немає кисню — вчені пояснили
Сонце, виробляє величезну кількість тепла та енергії. Зображення: JIRAROJ PRADITCHAROENKUL/Alamy Stock Photo

Як Сонце горить, якщо воно немає кисню?

Все доволі просто, адже Сонце не горить, як звичайний вогонь. Замість цього зірка випромінює світло і тепло через ядерні реакції, які відбуваються в її ядрі. Цей процес називається ядерним синтезом. 

У цьому процесі водень зливається, утворюючи гелій, при цьому велика кількість енергії вивільняється у вигляді світла і тепла.

Головна ядерна реакція, яка відбувається в Сонці — це процес термоядерного синтезу водню в гелій. Коли чотири ядра водню об'єднуються, утворюючи одне ядро гелію та випускаючи енергію. Все це відбувається в глибинах зірки, де тиск і температура дуже високі. 

"Величезна маса Сонця утримується завдяки гравітаційному тяжінню, створюючи величезний тиск і температуру в його центрі. В ядрі температура становить близько 15 млн градусів за Цельсієм, що достатньо для підтримки термоядерного синтезу", — пояснюють фахівці NASA.

Отже, Сонце світить і випромінює енергію через ядерні реакції, які відбуваються в його ядрі.

 

Раніше ми писали, якщо Сонце може нагріти планети, чому космос холодний.

Нагадаємо, ми розповідали, яке найхолодніше місце у Всесвіті і яка там температура.

Також ми ділилися цікавим фактом, що буде, якщо людина колись спробує висадитися на Юпітер.

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