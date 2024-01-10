Что заставляет наше Солнце гореть — ученые ответили

Пылающее Солнце в космосе. Изображение: NASA

Важный и незаменимый объект, который дарит нашей планете тепло и свет — Солнце. Мы часто используем слово "горит" в отношении нашей главной звезды. Однако она не горит в обычном смысле и для этого ей не нужен кислород.

Так что же заставляет Солнце излучать огромное количество тепла и энергии, углубимся в таинственный мир солнечных реакций и узнаем ответ.

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Как пишет издание IFLScience, для возникновения огня необходим свободный кислород. Без него горение невозможно. А для продолжительного горения, как показывают эксперименты, необходим объем атмосферы около 16% O2. Несмотря на то, что этот элемент является третьим по распространению во Вселенной после гелия и водорода, свободный молекулярный кислород был найден в большом количестве только на Земле, где атмосфера состоит из 21% O2.

Из чего состоит Солнце?

Солнце по количеству атомов на 91% состоит из водорода и 8,9% гелия, а по массе около 70,6% водорода и 27,4% гелия. Если вы быстро посчитаете, то заметите, что для кислорода не остается много места. Так что Солнце точно не может гореть, как, например, костер на Земле.

Солнце производит огромное количество тепла и энергии. Изображение: JIRAROJ PRADITCHAROENKUL/Alamy Stock Photo

Как Солнце горит, если у него нет кислорода?

Все просто, ведь Солнце не горит, как обычный огонь. Вместо этого звезда излучает свет и тепло из-за происходящих в ее ядре ядерных реакций. Этот процесс называется ядерным синтезом.

В этом процессе водород сливается, образуя гелий, при этом большое количество энергии высвобождается в виде света и тепла.

Главная ядерная реакция, которая происходит в Солнце, — это процесс термоядерного синтеза водорода в гелий. Когда четыре ядра водорода объединяются, образуя одно ядро гелия и испуская энергию. Все это происходит в глубинах звезды, где давление и температура очень высоки.

"Огромная масса Солнца удерживается благодаря гравитационному притяжению, создавая огромное давление и температуру в его центре. В ядре температура составляет около 15 млн градусов по Цельсию, что достаточно для поддержания термоядерного синтеза", — объясняют специалисты NASA.

Итак, Солнце светит и излучает энергию из-за происходящих в его ядре ядерных реакций.

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