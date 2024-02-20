Виявлено найяскравіший об'єкт у Всесвіті, що зжирає одне Сонце на день

Велика та яскрава чорна діра у космосі. Зображення: solarseven

Нещодавно астрономи заявили про відкриття найяскравішого космічного об'єкта у Всесвіті. Нічого подібного раніше спостерігати науковцям не доводилося. Щобільше, об'єкт збільшується й щодня поглинає стільки матерії, скільки еквівалентно масі нашого Сонця. Цим монстром є чорна діра, яка в результаті своєї надзвичайної активності "народила" гігантський надяскравий квазар.

Дослідження команди астрономів з Австралійського національного університету на чолі з Крістіаном Вулфом опубліковано в Nature Astronomy.

Чорна діра, акреційний диск та квазар — що це та як пов'язано

Квазари — це надяскраві та віддалені від нас об'єкти у космосі, які випромінюють величезну кількість енергії. Можна сказати, що квазари — це світлові "монстри" глибокого Всесвіту.

Вони утворюються внаслідок процесу акреції, тобто, коли супермасивна чорна діра, що знаходиться в центрі галактики, поглинає величезну кількість матерії. Своєю чергою матерія, що падає на чорну діру, утворює акреційний диск (область газу, пилу, яка обертається навколо чорної діри, є джерелом величезної кількості енергії, включаючи світло, радіацію тощо), що по суті стає частиною процесу утворення квазара.

Таким чином, можна сказати, що квазари є наслідком активності супермасивних чорних дір у центрах галактик.

Ці об'єкти є дуже цікавими для астрономів, оскільки вони допомагають зрозуміти природу галактик, їхню еволюцію та взаємодію з навколишнім космосом.

Широкий акреційний диск навколо чорної діри. Зображення: NOIRLab/ NSF/ AURA

Найяскравіший об'єкт у Всесвіті — деталі нового відкриття астрономів

У центрі галактики під назвою J0529-4351 виявили надяскравий квазар, який розташований настільки далеко від Землі, що його світлу знадобилося понад 12 млрд років, щоб досягти нас.

Розташування квазара на зображенні з дослідження темної енергі. Авторство: ESO/Digitized Sky Survey 2/Dark Energy Survey

Супермасивна чорна діра випромінює стільки енергії, що квазар яскравіший за наше Сонце більш ніж у 500 трлн разів.

Чорна діра зжирає стільки матеріалу на день, що фактично поглинає газу та пилу приблизно на суму одного Сонця. Наразі її маса становить приблизно 17 млрд мас Сонця. І вона продовжує дуже швидко рости. Команда астрономів підрахувала, що чорна діра зростає зі швидкістю близько 370 мас Сонця на рік.

Акреційний диск цієї чорної діри, діаметром сім світлових років, є найбільшим акреційним диском у Всесвіті. Сім світлових років — це відстань, приблизно в 15 тис. разів більша за відстань від Сонця до орбіти Нептуна.

Квазар J0529-4351. Зображення: Wolf et al., Nat. Astron., 2024

Враховуючи вищезазначені параметри чорної діри, це дуже близько до межі, відомої як межа Еддінгтона. Це максимальна стабільна швидкість, з якою може харчуватися чорна діра.

Водночас учені не знають достеменно, як такі надмасивні чорні діри утворюються.

Які подальші дослідження науковців

Астрономи збираються визначити властивості чорної діри всередині. Вони зазначають, що швидкість, з якою чорна діра поглинає речовину, може пролити світло на її колосальний розмір.

Хоча такі надзвичайні об’єкти є рідкісними, дослідники вважають, що у далекому космосі їх набагато більше. Тож, вони планують зайнятися їхнім пошуком.

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