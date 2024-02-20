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Ученые открыли самый яркий объект во Вселенной — он сжирает одно Солнце в день

20 февраля 2024 21:44
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофей Галаган
Обнаружен самый яркий объект во Вселенной, сжирающий одно Солнце в день
Большая и яркая черная дыра в космосе. Изображение: solarseven
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофей Галаган

Недавно астрономы заявили об открытии самого яркого космического объекта во Вселенной. Ничего подобного раньше наблюдать ученым не приходилось. Более того, объект увеличивается и каждый день поглощает столько материи, сколько эквивалентно массе нашего Солнца. Этим монстром является черная дыра, которая в результате своей необычайной активности родила гигантский сверхъяркий квазар.

Исследование команды астрономов из Австралийского национального университета во главе с Кристианом Вулфом опубликовано в Nature Astronomy.

Черная дыра, аккреционный диск и квазар — что это и как связано

Квазары — это сверхяркие и отдаленные от нас объекты в космосе, излучающие огромное количество энергии. Можно сказать, что квазары — это световые "монстры" глубокой Вселенной.

Они образуются вследствие процесса аккреции, то есть, когда супермассивная черная дыра, находящаяся в центре галактики, поглощает огромное количество материи. В свою очередь материя, падающая на черную дыру, образует аккреционный диск (область газа, пыли, вращающаяся вокруг черной дыры, является источником огромного количества энергии, включая свет, радиацию и т.п.), что по существу становится частью процесса образования квазара.

Таким образом, можно сказать, что квазары являются следствием активности супермассивных черных дыр в центрах галактик.

Эти объекты очень интересны астрономам, поскольку они помогают понять природу галактик, их эволюцию и взаимодействие с окружающим космосом.

 

Что такое квазар и при чем здесь черная дыра
Широкий аккреционный диск вокруг черной дыры. Изображение: NOIRLab/ NSF/ AURA

Самый яркий объект во Вселенной — детали нового открытия астрономов

В центре галактики под названием J0529-4351 обнаружили сверхяркий квазар, находящийся настолько далеко от Земли, что его свету понадобилось более 12 млрд лет, чтобы достичь нас.

 

Астрономы открыли самый яркий объект во Вселенной
Расположение квазара на изображении для исследования темной энергии. Авторство: ESO/Digitized Sky Survey 2/Dark Energy Survey

Супермассивная черная дыра излучает столько энергии, что квазар ярче нашего Солнца более чем в 500 трлн раз.

Черная дыра сжирает столько материала в день, что фактически поглощает газ и пыль примерно на сумму одного Солнца. В настоящее время ее масса составляет около 17 млрд масс Солнца. И она продолжает быстро расти. Команда астрономов подсчитала, что черная дыра растет со скоростью около 370 масс Солнца в год.

Аккреционный диск этой черной дыры, диаметром семь световых лет, является самым крупным аккреционным диском во Вселенной. Семь световых лет — это расстояние, примерно в 15 тыс. раз больше расстояния от Солнца до орбиты Нептуна.

 

Самый яркий объект в известной Вселенной – это черная дыра, съедающая одно Солнце в день
Квазар J0529-4351. Изображение: Wolf et al., Nat. Astron., 2024

Учитывая вышеупомянутые параметры черной дыры, это очень близко к границе, известной как граница Эддингтона. Это максимальная стабильная скорость, с которой может питаться черная дыра.

В то же время ученые не знают точно, как такие сверхмассивные черные дыры образуются.

Какие дальнейшие исследования ученых

Астрономы собираются определить свойства черной дыры внутри. Они отмечают, что скорость, с которой черная дыра поглощает вещество, может пролить свет на его колоссальный размер.

Хотя такие чрезвычайные объекты редки, исследователи считают, что в далеком космосе их гораздо больше. Поэтому они планируют заняться их поиском.

 

 

 

Ранее мы писали, что ученые натолкнулись на старейшую черную дыру, которая является ровесницей Вселенной.

Напомним, мы рассказывали о таинственных двойниках черных дыр — белых дырах. Что ученым о них известно.

Также мы сообщали, что во Млечном Пути обнаружен загадочный объект с очень странной массой.

космос
черная дыра
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астрономия
ученые
квазар

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