Обнаружен самый яркий объект во Вселенной, сжирающий одно Солнце в день

Большая и яркая черная дыра в космосе. Изображение: solarseven

Недавно астрономы заявили об открытии самого яркого космического объекта во Вселенной. Ничего подобного раньше наблюдать ученым не приходилось. Более того, объект увеличивается и каждый день поглощает столько материи, сколько эквивалентно массе нашего Солнца. Этим монстром является черная дыра, которая в результате своей необычайной активности родила гигантский сверхъяркий квазар.

Исследование команды астрономов из Австралийского национального университета во главе с Кристианом Вулфом опубликовано в Nature Astronomy.

Черная дыра, аккреционный диск и квазар — что это и как связано

Квазары — это сверхяркие и отдаленные от нас объекты в космосе, излучающие огромное количество энергии. Можно сказать, что квазары — это световые "монстры" глубокой Вселенной.

Они образуются вследствие процесса аккреции, то есть, когда супермассивная черная дыра, находящаяся в центре галактики, поглощает огромное количество материи. В свою очередь материя, падающая на черную дыру, образует аккреционный диск (область газа, пыли, вращающаяся вокруг черной дыры, является источником огромного количества энергии, включая свет, радиацию и т.п.), что по существу становится частью процесса образования квазара.

Таким образом, можно сказать, что квазары являются следствием активности супермассивных черных дыр в центрах галактик.

Эти объекты очень интересны астрономам, поскольку они помогают понять природу галактик, их эволюцию и взаимодействие с окружающим космосом.

Широкий аккреционный диск вокруг черной дыры. Изображение: NOIRLab/ NSF/ AURA

Самый яркий объект во Вселенной — детали нового открытия астрономов

В центре галактики под названием J0529-4351 обнаружили сверхяркий квазар, находящийся настолько далеко от Земли, что его свету понадобилось более 12 млрд лет, чтобы достичь нас.

Расположение квазара на изображении для исследования темной энергии. Авторство: ESO/Digitized Sky Survey 2/Dark Energy Survey

Супермассивная черная дыра излучает столько энергии, что квазар ярче нашего Солнца более чем в 500 трлн раз.

Черная дыра сжирает столько материала в день, что фактически поглощает газ и пыль примерно на сумму одного Солнца. В настоящее время ее масса составляет около 17 млрд масс Солнца. И она продолжает быстро расти. Команда астрономов подсчитала, что черная дыра растет со скоростью около 370 масс Солнца в год.

Аккреционный диск этой черной дыры, диаметром семь световых лет, является самым крупным аккреционным диском во Вселенной. Семь световых лет — это расстояние, примерно в 15 тыс. раз больше расстояния от Солнца до орбиты Нептуна.

Квазар J0529-4351. Изображение: Wolf et al., Nat. Astron., 2024

Учитывая вышеупомянутые параметры черной дыры, это очень близко к границе, известной как граница Эддингтона. Это максимальная стабильная скорость, с которой может питаться черная дыра.

В то же время ученые не знают точно, как такие сверхмассивные черные дыры образуются.

Какие дальнейшие исследования ученых

Астрономы собираются определить свойства черной дыры внутри. Они отмечают, что скорость, с которой черная дыра поглощает вещество, может пролить свет на его колоссальный размер.

Хотя такие чрезвычайные объекты редки, исследователи считают, что в далеком космосе их гораздо больше. Поэтому они планируют заняться их поиском.

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