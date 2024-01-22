Невідомий об'єкт у космосі з дивною масою змусив вчених хвилюватися — що це

Тривимірна ілюстрація нейтронної зірки в туманності. Зображення: Shutterstock

Невідомий космічний об'єкт з дуже дивною масою, виявлений у Чумацькому Шляху, неабияк спантеличив астрономів. Вони намагаються зрозуміти, що саме показав їм телескоп, і якщо здогадки вірні, це може змінити наше уявлення про Всесвіт.

Відкриття вдалося зробити міжнародній команді вчених на чолі з професором астрофізики Університету Манчестера (Велика Британія) Беном Степперсом. Їх наукова праця оприлюднена в журналі Science, пише Space.com.

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Так, повідомляється, що знайти цей таємничий об'єкт дослідникам допоміг радіотелескоп MeerKAT, розташований у Північній Капській провінції Південної Африки.

Що вдалося дізнатися про таємниче космічне тіло

Відомо, що об'єкт розташований у Чумацькому Шляху на відстані близько 40 тис. світлових років від нас у щільному скупченні зірок, яке називається "кульовим скупченням".

Його вдалося виявити біля пульсара (нейтронна зірка), відомого як PSR J0514-4002E.

Команда виявила, що пульсар і таємничий об’єкт розділені 8 млн км, що приблизно в 0,05 раза перевищує відстань між Землею та Сонцем, і обертаються один навколо одного кожні сім земних днів.

Орбітальний об’єкт має більшу масу, ніж будь-яка відома нейтронна зірка, але меншу, ніж будь-яка відома чорна діра, через що він потрапляє прямо в розрив мас чорної діри.

Теорії вчених та відкриття важливе для розуміння Всесвіту

Оскільки нейтронна зірка обертається зі швидкістю 170 разів на секунду, як космічний маяк, невеликі зміни в дуже регулярних імпульсах дозволили дослідникам визначити, що PSR J0514-4002E має неймовірно щільний орбітальний об’єкт, тобто він може бути лише залишком масивної згорнутої зірки.

Тож, у вчених є кілька теорій, чим саме може бути таємничий об'єкт:

Системою з двома нейтронними зірками. Подвійною системою радіопульсар-чорна діра. Невідомим щільним космічним об’єктом.

Ілюстрація виявленої системи, яка припускає, що невідомий об’єкт у ній є чорною дірою. Зображення: Daniëlle Futselaar

Другий варіант, зазначають дослідники, був би більш бажаний, оскільки завдяки дуже періодичним спалахам пульсара, які можна використовувати як механізм синхронізації, та інтенсивному гравітаційному впливу чорної діри така система може мати вирішальне значення для перевірки обмежень теорії гравітації Ейнштейна 1915 року, відомої як загальна теорія відносності.

Але у будь-якому разі ця система може стати унікальною космічною лабораторією для вивчення поведінки матерії та фізики в екстремальних умовах.

"Будь-яка можливість для вивчення природи компаньйона є захопливою. Система пульсар–чорна діра стане важливою мішенню для перевірки теорій гравітації, а важка нейтронна зірка дасть нове розуміння ядерної фізики при дуже високій щільності", — сказав професор Бен Степперс.

Астрономи підкреслили, що розкриття справжньої природи компаньйона стане поворотним моментом у нашому розумінні нейтронних зірок, чорних дірок та іншого, що може ховатися у розриві мас чорної діри. І звичайно ж допоможе провести лінію розмежування між нейтронними зірками та чорними дірами, адже обидві народжуються, коли гине масивна зірка.

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