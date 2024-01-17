Уперше виявлено абсолютно порожню галактику — як це можливо

Таємничі галактики у Всесвіті. Зображення: great-spacing.com

Не рідко випадковості у науці призводять до приголомшливих відкриттів. Цей випадок саме такий. Телескоп Грін-Бенк, за допомогою якого астрономи проводили свої спостереження за зоряним небом, ненароком змістився, показавши справжню космічну аномалію — галактику, що здається зовсім порожньою.

Неймовірне відкриття зробили науковці з американської обсерваторії Грін-Бенк на чолі з астрофізиком Карен О’Ніл. Про свою знахідку вони розповіли на 243-й зустрічі Американського астрономічного товариства, повідомляє Science Alert.

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Що відомо про порожню галактику?

Зазвичай, галактикою є гравітаційно зв'язана система, яка складається із зір і зоряних скупчень, міжзоряного газу, пилу й темної матерії. Є дуже яскраві галактики, а є ті, для яких характерні мінімальні викиди зоряного світла. Саме галактики з низькою поверхневою яскравістю і цікавили фахівців обсерваторії Грін-Бенк. Але, їх відкриття виявилося набагато цікавішим...

Ця знайдена галактика, яка отримала назву J0613+52, розташована на відстані близько 270 мільйонів світлових років від Землі, і, здається, не має жодної зірки. Або ж принаймні не має видимих зірок. Як стверджують астрономи, вони побачили лише загадковий простір міжзоряного газу, що блукає в космічній порожнечі.

Кольорова J0613+52, щоб показати її обертання, червоний віддаляється, а синій — рухається до нас. Зображення: STScI/NSF/GBO/P.Vosteen

Астрономи стверджують, якщо не звертати уваги на відсутність зірок, J0613+52 є типовою спіральною галактикою з точки зору її загальної структури.

Як пояснюють дослідники, якщо вилучити всі зірки з будь-якої спіральної галактики, наприклад, нашої чи Андромеди, то вони виглядатимуть точно так само, як і J0613+52.

Чому галактика J0613+52 немає зірок?

Якщо висновки науковців дійсно вірні й зірок галактика справді не має, це може бути перша відома протогалактика у Всесвіті. Фактично це недорозвинена галактика, що складається з первинного газу.

Вчені кажуть, що це неймовірно багата на газ галактика, але вона не демонструє зореутворення. Причиною може бути те, що її газ занадто розсіяний. Водночас вона занадто далеко від інших галактик, щоб вони могли сприяти запуску зореутворення через будь-які зіткнення.

На жаль, подальше вивчення ускладнене тим, що галактика дійсно дуже темна. Можливо, її не вдасться побачити в інших діапазонах хвиль (наприклад, видимих), окрім радіохвиль.

Що змінює це відкриття?

Відкриття може означати першу в історії науки ідентифікацію так званої "первісної" галактики у Всесвіті. Ці протогалактики складаються переважно з газу і, як вважається, сформувалися в момент зародження Всесвіту або дуже скоро після цього.

Враховуючи те, як матерія у Всесвіті, здається, зібрана разом, можливо, J0613+52 є єдиною у своєму роді, принаймні в ближньому космосі — хмара газу, незмінна з часів зародження Всесвіту, яка дрейфує на самоті впродовж мільярдів років.

Наразі вчені налаштовані дослідити космос за допомогою потужних радіотелескопів, щоб знайти інші подібні об'єкти. А також детальніше дослідити J0613+52.

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