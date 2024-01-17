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Ученые впервые наткнулись на галактику без звезд — действительно ли она пуста

17 января 2024 22:34
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Впервые обнаружена абсолютно пустая галактика — как это возможно
Таинственные галактики во Вселенной. Изображение: great-spacing.com
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

Нередко случайности в науке приводят к потрясающим открытиям. Этот случай именно таков. Телескоп Грин-Бенк, с помощью которого астрономы проводили свои наблюдения за звездным небом, ненароком сместился, показав настоящую космическую аномалию — галактику, которая, кажется совсем пустой.

Невероятное открытие совершили ученые из американской обсерватории Грин-Бенк во главе с астрофизиком Карен О'Нил. О своей находке они рассказали на 243 встрече Американского астрономического общества, сообщает Science Alert.

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Что известно о пустой галактике?

Обычно галактикой является гравитационно связанная система, состоящая из звезд и звездных скоплений, межзвездного газа, пыли и темной материи. Есть очень яркие галактики, а есть те, для которых характерны минимальные выбросы звездного света. Именно галактики с низкой поверхностной яркостью интересовали специалистов обсерватории Грин-Бенк. Но, их открытие оказалось гораздо более интересным...

Эта найденная галактика, получившая название J0613+52, расположена на расстоянии около 270 миллионов световых лет от Земли, и, кажется, нет ни одной звезды. Или, по крайней мере, нет видимых звезд. Как утверждают астрономы, они увидели лишь загадочное пространство блуждающего в космической пустоте межзвездного газа.

 

Впервые обнаружена абсолютно пустая галактика — как это возможно
Цветная J0613+52, чтобы показать ее вращение, красный удаляется, а синий движется к нам. Изображение: STScI/NSF/GBO/P.Vosteen

Астрономы утверждают, если не обращать внимания на отсутствие звезд J0613+52 является типичной спиральной галактикой с точки зрения ее общей структуры.

Как объясняют исследователи, если удалить все звезды из любой спиральной галактики, например нашей или Андромеды, то они будут выглядеть точно так же, как и J0613+52.

Почему галактика J0613+52 не имеет звезд?

Если выводы ученых действительно верны и звезд галактика действительно не имеет, это может быть первая известная протогалактика во Вселенной. Фактически это недоразвитая галактика, состоящая из первичного газа.

Ученые говорят, что это невероятно богатая газом галактика, но она не демонстрирует звездообразования. Причиной может быть то, что газ слишком рассеян. В то же время она слишком далеко от других галактик, чтобы они могли способствовать запуску звездообразования через любые столкновения.

К сожалению, дальнейшее изучение усложнено тем, что галактика действительно очень темная. Возможно, ее не удастся увидеть в других диапазонах волн (например, видимых), кроме радиоволн.

Что изменяет это открытие?

Открытие может означать первую в истории науки идентификацию так называемой "первоначальной" галактики во Вселенной. Эти протогалактики состоят преимущественно из газа и, как считается, сформировались в момент зарождения Вселенной или очень скоро после этого.

Учитывая то, как материя во Вселенной, кажется, собрана вместе, возможно, J0613+52 является единственной в своем роде, по крайней мере в ближнем космосе — облаком газа, неизменным со времен зарождения Вселенной, дрейфующим в одиночестве на протяжении миллиардов лет.

Ученые настроены исследовать космос с помощью мощных радиотелескопов, чтобы найти другие подобные объекты. А также подробнее изучить J0613+52.

Ранее мы сообщали, что исследователи предупредили о страшной катастрофе, которая может произойти в центре Млечного Пути уже совсем скоро.

Напомним, мы писали, найдена далекая галактика-клон Млечного Пути, которая меняет историю Вселенной.

Также мы рассказывали, что астрономы обнаружили около сотни новых галактик, которых объединяет интересная особенность.

космос
открытие
ученые
Галактика
звезды

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