Где искать умные инопланетные цивилизации – ученым удалось выяснить

Умная инопланетная жизнь в космосе. Коллаж: Новини.LIVE

Человечество давно стремится найти ответы на вопрос, существует ли внеземная жизнь и есть ли где-то на других планетах разумные цивилизации. Этот поиск стал не только научным вызовом, но и тайной, привлекающей внимание всех, кто стремится познать нашу Вселенную. Это стремление привело ученых к достаточно интересной теории.

В новом революционном исследовании, опубликованном в The Astrophysical Journal Letters , ученые назвали места в космосе, где больше всего шансов найти разумную внеземную жизнь, пишет Phys.org .

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Что изучали учёные?

В новом научном труде ученые изучали несколько звезд, похожих на Солнце. Особое внимание привлекла звезда под названием 51 Пегас (51 Pegasi), находящаяся в созвездии Пегаса. Вокруг этой звезды вращается планета 51 Пегаса b или Димидий, являющаяся типичным представителем горячих юпитеров.

Новые наблюдения за 51 Пегас показали, что нынешняя магнитная среда вокруг звезды может быть особенно благоприятной для развития сложной жизни .

Составленное изображение, иллюстрирующее систему 51 Pegasi и ее измеренное магнитное поле. Авторство: AIP/J. Fohlmeister

Что важное узнали ученые о таких звездах как Солнце?

Как объяснили исследователи, когда образуются такие звезды, как Солнце, сначала они очень быстро вращаются вокруг своей оси. Это приводит к образованию сильного магнитного поля, которое в свою очередь становится причиной сильной постоянной бомбардировки соседних планет заряженными частицами и потоками вредного излучения.

Но на протяжении миллиардов лет вращение звезды постепенно замедляется и это называется магнитное торможение . Чем медленнее вращение у звезды, тем слабее ее магнитное поле.

Ранее считалось, что магнитное торможение продолжается до бесконечности, но новое исследование ставит под сомнение это предположение.

Авторы исследования утверждают, что обращение и магнетизм старых звезд, таких как Солнце, изменяются после того, как они прожили почти половину своей жизни. Эти результаты имеют важные последствия для звезд с планетными системами и того, что на этих планетах могут возникнуть развитые цивилизации .

Дело в том, что слабое магнитное торможение не позволяет являться сильным извержением на звездах, что более благоприятно влияет на их планеты.

Предыдущие наблюдения уже предполагали, что магнитное торможение может существенно ослабнуть после того, как звезды достигнут возраста Солнца, то есть 4,5 млрд. лет. Но теперь ученые смогли найти этому явные доказательства при изучении звезды 51 Пегаса и других звезд, похожих на Солнце.

Наблюдения показали, что магнитное торможение внезапно меняется у звезд, которые немного моложе Солнца, и оно слабеет примерно в 10 раз из-за примерно 4 млрд лет существования звезды.

Ученые выяснили, что звезда 51 Пегаса, как и Солнце, уже прошла через переходный период к ослабленному магнитному торможению.

Следует заметить, что на Земле переход живых организмов из океанов на сушу произошел несколько сотен миллионов лет назад, что совпало с тем временем, когда магнитное торможение на Солнце стало ослабевать .

Таким образом, молодые звезды бомбят свои планеты излучением и заряженными частицами, которые мешают развитию сложной жизни, но более старые звезды, по-видимому, обеспечивают более благоприятную среду для образования живых существ.

Планета, на которой может существовать внеземная жизнь. Изображение: freepik.com

Где лучшее место для поиска развитой внеземной жизни?

Ученые пришли к выводу, что лучшим местом для поиска внеземной жизни, в том числе разумных инопланетных цивилизаций, являются старые звезды и звезды среднего возраста .

Ранее мы писали, что учёные разработали уникальный метод поиска внеземной жизни.

Напомним, мы публиковали новое исследование ученых, утверждающее, что на карликовой планете Церера могут существовать живые организмы.

Также мы сообщали, что на спутнике Сатурна Энцелада обнаружены признаки органической жизни .