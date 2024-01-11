На Місяці можуть йти дощі — вчені з'ясували, як це можливо

Детальне зображення супутника Землі. Авторство: Getty Images

Впродовж тривалого часу людство сприймало Місяць, як безплідний світ, мертвий шматок скелі. Але сучасні дослідження та відкриття все змінили. На кам'яному супутнику Землі вдалося знайти воду, низьку геологічну активність та речовини, які будуть корисними для майбутніх дослідницьких місій. Крім того, на Місяці виявили унікальне явище, яке можна порівняти із дощем.

Відповідні висновки зробили дослідники з Університету Аляски в Фербенксі. Свою наукову працю вони опублікували в журналі Nature.

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Вода на Місяці

За останні роки різним космічним місіям вдалося виявити воду на Місяці. Вона наявна в різних регіонах, але переважно поблизу полюсів у вигляді льоду. Інші регіони можуть містити багаті водою мінерали.

Нещодавні дослідження припускають, що частина цієї води могла утворитися з атмосфери Землі.

Це відкриття має вирішальне значення для планування майбутніх пілотованих місячних місій. Якщо знайти джерела води, можна визначитися з місцями посадки та де саме вигідно розвивати місячні бази.

Як з'явилася вода на Місяці

Насправді у вчених на цей рахунок є чимало припущень. Загальновизнані такі:

вода утворилася з комет і астероїдів, які стикалися з земним супутником впродовж мільярдів років;

частина води могла утворитися в результаті впливу іонів водню і кисню сонячного вітру;

місячна вода пов'язана з утворенням Місяця 4,4 млрд років тому, коли сталося масштабне зіткнення протопланети з молодою Землею.

Розподіл льоду на південній (ліворуч) та на північній (праворуч) півкулі Місяця. Зображення: NASA

Дощі на Місяці — що дізналися вчені у новому дослідженні

Автори наукової праці вважають, що атмосфера Землі може бути джерелом деякої кількості місячної води.

Досить цікавий механізм збагачення Місяця водою відбувається щомісяця, коли супутник проходить через магнітосферу Землі — захисний міхур (капсула) магнітного поля, схожий на комету, із закругленою передньою частиною і хвостом, що тягнеться за планетою. Щомісяця, приблизно впродовж п’яти днів, Місяць проходить через цей хвіст.

У цей період лінії магнітного поля Землі, які іноді розриваються, дозволяють іонам водню та кисню з атмосфери Землі виходити у космос. Коли Місяць проходить через хвіст магнітосфери, деякі з цих розірваних ліній знову з'єднуються, направляючи іони назад до Землі. Деякі з цих іонів з часом потрапляють на поверхню Місяця.

Як зазначає провідний автор наукової праці Гюнтер Клетечка, це явище можна порівняти з душем або дощем, коли іони води з Землі потрапляють на поверхню Місяця.

Вчені підрахували, що цей механізм міг би накопичити близько 3500 кубічних кілометрів води на полюсах Місяця за млрд років.

Раніше ми повідомляли, що у NASA розповіли, коли відбудеться висадка людей на Місяць.

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Також ми розповідали, що науковцям вдалося виявити речовину на Місяці, яка допоможе освоїти супутник та побудувати на ньому будинки.