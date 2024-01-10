У NASA розповіли, коли відбудеться висадка людей на Місяць

Космічний корабель для висадки людей у космос. Фото: Lockheed Martin

Космічне агенство Сполучених Штатів Америки (NASA) вирішило відкласти свою програму Artemis з висадки людей на Місяць. Внаслідок технічних проблем це відбудеться у 2026 році.

Про це повідомляє Reuters.

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"Перші дві місії американського космічного агентства Artemis за участю астронавтів були відкладені майже на рік через затримки, щоб дати командам більше часу для вирішення проблем", — зазначив адміністратор NASA Білл Нельсон.

Перша посадка астронавтів на Місяць — місія Artemis-3 — з використанням корабля SpaceX Starship запланована на вересень 2026 року. Раніше її хотіли втілити наприкінці 2025 року.

Попередник цієї місії також був відкладений, а тепер запланований на вересень 2025 року. Ця місія передбачає політ чотирьох астронавтів на капсулі Orion, побудованій компанією Lockheed Martin, навколо Місяця та назад.

"Новий графік визнає дуже реальні проблеми розвитку, з якими зіткнулися наші партнери по галузі", — наголосив керівник відділу стратегії дослідження Місяця та Марса NASA Аміт Кшатрія.

Нагадаємо, виявлений 1930 року Плутон, розташований у зовнішньому регіоні Сонячної системи, а саме у поясі Койпера, що робить його найвіддаленішим від Сонця планетоїдом. Умови на карликовій планеті значно сприятливіші, ніж на Венері або навіть на супутнику Юпітера Європі.

Також ми писали, що ще 2020 року астрономи натрапили на кульове зоряне скупчення, що перебуває дуже близько до центру Чумацького Шляху. Йому дали назву VVV CL002. Тепер же стало відомо, що це зоряне скупчення мчить до центру нашої галактики на божевільній швидкості. Вчені вважають, що катастрофи уникнути не вдасться.