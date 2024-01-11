На Луне могут идти дожди — ученые выяснили, как это возможно

Подробное изображение спутника Земли. Авторство: Getty Images

В течение длительного времени человечество воспринимало Луну как бесплодный мир, мертвый кусок скалы. Но современные исследования и открытия все изменили. На каменном спутнике Земли удалось обнаружить воду, низкую геологическую активность и вещества, которые будут полезны для будущих исследовательских миссий. Кроме того, на Луне обнаружили уникальное явление, сравнимое с дождем.

Соответствующие выводы сделали исследователи из Университета Аляски в Фербенксе. Свой научный труд они опубликовали в журнале Nature.

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Вода на Луне

За последние годы разным космическим миссиям удалось обнаружить воду на Луне. Она есть в разных регионах, но преимущественно вблизи полюсов в виде льда. Другие регионы могут содержать богатые водой минералы.

Недавние исследования предполагают, что часть этой воды могла образоваться из атмосферы Земли.

Это открытие имеет решающее значение для планирования будущих пилотируемых лунных миссий. Если найти источники воды, можно определиться с местами посадки и где выгодно развивать лунные базы.

Как появилась вода на Луне

На самом деле, у ученых на этот счет немало предположений. Общепризнанны следующие:

вода образовалась из комет и астероидов, соприкасавшихся с земным спутником на протяжении миллиардов лет;

часть воды могла образоваться в результате воздействия ионов водорода и кислорода солнечного ветра;

лунная вода связана с образованием Луны 4,4 млрд лет назад, когда произошло масштабное столкновение протопланеты с молодой Землей.

Распределение льда на южном (слева) и на северном (справа) полушарии Луны. Изображение: NASA

Дожди на Луне — что узнали ученые в новом исследовании

Авторы научного труда считают, что атмосфера Земли может являться источником некоторого количества лунной воды.

Весьма интересный механизм обогащения Луны водой происходит ежемесячно, когда спутник проходит через магнитосферу Земли — защитный пузырь (капсула) магнитного поля, похожий на комету, с закругленной передней частью и тянущимся за планетой хвостом. Ежемесячно, примерно в течение пяти дней, Луна проходит через этот хвост.

В этот период линии магнитного поля Земли, иногда разрывающиеся, позволяют ионам водорода и кислорода из атмосферы Земли выходить в космос. Когда Луна проходит через хвост магнитосферы, некоторые из этих разорванных линий снова соединяются, направляя ионы к Земле. Некоторые из этих ионов с течением времени попадают на поверхность Луны.

Как отмечает ведущий автор научной работы Гюнтер Клетечка, это явление сравнимо с душем или дождем, когда ионы воды с Земли попадают на поверхность Луны.

Ученые подсчитали, что этот механизм мог бы накопить около 3500 кубометров воды на полюсах Луны за млрд лет.

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