Зірка смерті поруч із Сатурном приховує всередині водний світ — що відомо

Супутник Сатурна Мімас, схожий на "Зірку смерті". Зображення: NASA

Сатурн має 24 регулярні супутники, деякі з них особливо приваблюють науковців, адже містять воду та певні рідини, що робить їх потенційними носіями життя. Цього разу увагу привернув Мімас — супутник, що багатьом нагадує "Зірку смерті" з популярного всесвіту "Зоряні війни". Є докази, що всередині нього існує водний світ.

Так, відомо, що новий аналіз далекого кам'яного світу провела міжнародна група дослідників на чолі з астрономом Валері Лейні з Паризької обсерваторії. Він став останньою краплею в "чаші доказів" існування рідкого океану під поверхнею Мімасу. Їх наукова праця оприлюднена в журналі Nature.

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Що відомо про Мімас

Це невеликий супутник Сатурна, діаметр якого становить лише 400 км. Мімас вкритий незліченною кількістю кратерів. Один з найбільших під назвою Гершель, діаметром 140 км, зробив його популярним через схожість на "Зірку смерті".

Також цей супутник має майже ідеально круглу орбіту. Вчені зацікавилися супутником через те, як дивно він обертається навколо Сатурна. Його рух натякав, що всередині відбувається щось цікаве.

Раніше моделювання пропонувало два різні пояснення: видовжене скелясте ядро або глобальний океан. Проте, базуючись на попередніх дослідженнях, які показали, що орбіта Мімаса має нерівності, нова робота нарешті дала остаточну відповідь — справжня "Зірка смерті" приховує глибокий підземний океан із рідкої води.

щПорівняння Мімаса та "Зірки смерті". Зображення: screenrant

Що знайшли науковці під поверхнею Мімаса

Нові моделі припускають, що останній сценарій є найбільш доцільним, хоч і абсолютно не узгоджується з іншими даними спостережень, а також загальновизнаними моделями формування тіл Сонячної системи.

Щоб мати такий рух, Мімасу необхідно мати ядро, яке настільки витягнуте, що у напрямку Сатурна воно набуває форми млинця.

Моделі припускають, що рідкий океан може бути знайдений на глибині від 20 до 30 км під поверхнею. Його глибина становить приблизно 70 км, а температура води на дні може досягати десятків градусів Цельсія.

"Це відкриття додає Мімас до ексклюзивного клубу супутників із внутрішніми океанами, включаючи Енцелад і Європу, але з унікальною відмінністю: його океан надзвичайно молодий, йому, за оцінками, лише від 5 до 15 мільйонів років", — заявив співавтор доктор Нік Купер з Лондонського університету королеви Марії.

Супутник Сатурна Мімас у розрізі. Скриншот з Youtube

Крім того, вчені стверджують, що існування нещодавно утвореного рідкого водяного океану робить Мімас головним кандидатом для дослідження наявності позаземного життя.

Крім того, у зв'язку з тим, що це наймолодший внутрішній океан Сонячної системи, він може пролити світло, як утворюються такі водні світи всередині супутників.

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