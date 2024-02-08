Звезда смерти рядом с Сатурном скрывает внутри водный мир — что известно

Спутник Сатурна Мимас, похожий на "Звезду смерти". Изображение: NASA

У Сатурна есть 24 регулярных спутника, некоторые из них особенно привлекают ученых, ведь содержат воду и определенные жидкости, что делает их потенциальными носителями жизни. На этот раз внимание привлек Мимас — спутник, многим напоминающий "Звезду смерти" из популярной вселенной "Звездные войны". Есть подтверждения, что внутри него существует водный мир.

Известно, что новый анализ дальнего каменного мира провела международная группа исследователей во главе с астрономом Валери Лейни из Парижской обсерватории. Он стал последней каплей в "чаше доказательств" существования жидкого океана под поверхностью Мимаса. Их научный труд обнародован в журнале Nature.

Читайте также:

Что известно о Мимасе

Это небольшой спутник Сатурна, диаметр которого составляет всего 400 км. Мимас покрыт бесчисленным количеством кратеров. Один из самых больших под названием Гершель, диаметром 140 км, сделал его популярным из-за схожести со "Звездой смерти".

Также этот спутник имеет почти совершенную круглую орбиту. Ученые заинтересовались спутником из-за того, как странно он оборачивается вокруг Сатурна. Его движение намекало, что внутри происходит что-то интересное.

Ранее моделирование предлагало два разных объяснения: удлиненное скалистое ядро или глобальный океан. Однако, основываясь на предыдущих исследованиях, показавших, что орбита Мимаса имеет неравенства, новая работа наконец-то дала окончательный ответ — настоящая "Звезда смерти" скрывает глубокий подземный океан из жидкой воды.

Сравнение Мимаса и "Звезды смерти". Изображение: screenrant

Что нашли ученые под поверхностью Мимаса

Новые модели предполагают, что последний сценарий наиболее целесообразен, хотя и совершенно не согласуется с другими данными наблюдений, а также общепризнанными моделями формирования тел Солнечной системы.

Чтобы иметь такое движение, Мимасу необходимо иметь ядро, которое настолько вытянуто, что в направлении Сатурна оно принимает форму блина.

Модели предполагают, что редкий океан может быть найден на глубине от 20 до 30 км под поверхностью. Его глубина составляет около 70 км, а температура воды на дне может достигать десятков градусов Цельсия.

"Это открытие добавляет Мимас в эксклюзивный клуб спутников с внутренними океанами, включая Энцелад и Европу, но с уникальным отличием: его океан очень молод, ему, по оценкам, всего от 5 до 15 миллионов лет", — заявил соавтор доктор Ник Купер из Лондонского Университета королевы Марии.

Спутник Сатурна Мимас в разрезе. Скриншот из Youtube

Кроме того, ученые утверждают, что существование недавно образовавшегося жидкого водяного океана делает Мимас главным кандидатом для исследования наличия внеземной жизни.

Кроме того, в связи с тем, что это самый молодой внутренний океан Солнечной системы, он может пролить свет, как формируются такие водные миры внутри спутников.

Ранее мы писали, что на спутнике Сатурна Энцелада обнаружены признаки органической жизни.

Напомним, мы рассказывали, когда человечество колонизирует спутник Сатурна Титан и почему это следует сделать.

Также мы сообщали, что на самой холодной планете Солнечной системы нашли ключ к поиску внеземной жизни.