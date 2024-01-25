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Жахлива реальність — що чекає на Землю, якщо весь кисень зникне лише на 5 секунд

25 січня 2024 07:44
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Що трапиться із Землею, якщо весь кисень зникне всього на 5 секунд
Світ втратив кисень на 5 секунд. Зображення: Medium
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

Не один рік вчені всього світу попереджали, що кліматична система Землі дестабілізована. А 2023 рік став справді переломним, адже його визнали найспекотнішим. Навіть з'явилося жахливе припущення, що наша планета з "ери глобального потепління" перейшла в "еру глобального кипіння". І якщо такі зміни вас не лякають, то фахівці змоделювали гірший сценарій для людства — що чекає на Землю, якщо весь кисень зникне всього на 5 секунд. 

Моторошне відео кисневого апокаліпсиса з'явилося у соціальних мережах, його записав користувач TikTok, на ім'я Томас Малліган, що відомий своїми відео про космос, технології, майбутнє і наукових діячів, пише Daily Mail.

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Здавалося, що може статися страшного, адже практично кожен зможе затримати дихання на 5 секунд. Та якби ж усе було так просто. Насправді зникнення цього надзвичайно важливого газоподібного елемента повалить наш світ у хаос.

Перше, що чекає на планету, — зникнення захисного озонового шару. Через це планета почне швидко стискатися, що призведе до вибухів від кори вниз.

Подальші катастрофи, імовірно, розвиватимуться так швидко, що люди навряд чи встигнуть їх усвідомити. 

Як зазначає Малліган, попри те, що фізично ми не відчуємо втрату кисню, ми помітимо, що небо над головою раптом стане абсолютно чорним. Це відбудеться через те, що в атмосфері не буде кисню, який міг би розсіювати сонячні промені.

Ще одним цікавим сюрпризом стане те, що будь-який транспорт на згорянні просто перестане працювати в одну мить — літаки впадуть з неба, а мільярди авто по всьому світу зупиняться.

Незабаром люди також позбудуться ще одного зі своїх основних п'яти почуттів — слуху. Річ у тім, що через зміну тиску атмосферного повітря, що виникла внаслідок зникнення кисню, наші барабанні перетинки просто вибухнуть.

Зазначимо, що сценарій Маллігана ґрунтується на геологічній хімії та тектоніці плит: він вважає, що в разі втрати кисню лише на 5 секунд усе й уся одразу ж почне падати до центру, а земна кора, імовірно, повністю завалиться, оскільки на 45% складається з кисню.

 

Раніше ми розповідали, що чекає на людство, якщо Земля раптово перестане обертатися навколо своєї осі. 

Нагадаємо, ми писали, що чекає на Землю та людство, коли Сонце помре та перетвориться на червоного гіганта. 

Також ми повідомляли, як зміниться Земля, коли Юпітер стане зіркою.

повітря
клімат
космос
планета
кисень
Земля

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