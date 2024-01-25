Что случится с Землей, если весь кислород исчезнет всего на 5 секунд

Мир потерял кислород на 5 секунд. Изображение: Medium

Не один год ученые всего мира предупреждали, что климатическая система Земли дестабилизирована. А 2023 стал действительно переломным, ведь его признали самым жарким. Даже появилось ужасное предположение, что наша планета из "эры глобального потепления" перешла в "эру глобального кипения". И если такие изменения вас не пугают, то специалисты смоделировали худший сценарий для человечества — что ждет Землю, если весь кислород исчезнет всего на 5 секунд.

Жуткое видео кислородного апокалипсиса появилось в социальных сетях, его записал пользователь TikTok, по имени Томас Маллиган, известный своими видео о космосе, технологиях, будущем и научных деятелях, пишет Daily Mail.

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Казалось, что может случиться страшное, ведь практически каждый сможет задержать дыхание на 5 секунд. Но если бы все было так просто. На самом деле исчезновение этого чрезвычайно важного газообразного элемента повергнет наш мир в хаос.

Первое, что ждет планету, — исчезновение защитного озонового слоя. Поэтому планета начнет быстро сжиматься, что приведет к взрывам от коры вниз.

Дальнейшие катастрофы, по всей вероятности, будут развиваться так быстро, что люди вряд ли успеют их осознать.

Как отмечает Маллиган, несмотря на то, что физически мы не ощутим потерю кислорода, мы заметим, что небо над головой вдруг станет черным. Это произойдет потому, что в атмосфере не будет кислорода, который мог бы рассеивать солнечные лучи.

Еще одним интересным сюрпризом станет то, что любой транспорт на сгорании просто перестанет работать в мгновение ока — самолеты упадут с неба, а миллиарды авто по всему миру остановятся.

В скором времени люди также избавятся от еще одного из своих основных пяти чувств — слуха. Дело в том, что из-за изменения давления атмосферного воздуха, возникшего вследствие исчезновения кислорода, наши барабанные перепонки просто взорвутся.

Отметим, что сценарий Маллигана основывается на геологической химии и тектонике плит: он считает, что в случае потери кислорода всего на 5 секунд все и вся сразу же начнет падать в центр, а земная кора, вероятно, полностью рухнет, поскольку на 45% состоит из кислорода.

Раньше мы рассказывали, что ждет человечество, если Земля внезапно перестанет вращаться вокруг своей оси.

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