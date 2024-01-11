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Крамниця Сема Альтмана — OpenAI запустив магазин інструментів для ШІ

11 січня 2024 20:45
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
OpenAI запустив магазин чатботів: що пропонуватимуть, хто матиме доступ
Запуск магазину був відкладений через темну історію звільнення та повторного прийому на роботу Сема Альтмана в листопаді 2023 року. Фото: cnbc.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Днями OpenAI запустила довгоочікуваний магазин Сема Альтмана GPT Store, який пропонує користувачам ChatGPT Plus, Enterprise та Team три мільйони персоналізованих чатботів. Маркетплейс має на меті зробити штучний інтелект більш практичним та доступним.

Про це повідомив Gizmodo.

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Понад два місяці назад на конференції OpenAI DevDay Сем Альтман розповів про своє бачення майбутнього, в якому ШІ-агенти допомагають людям орієнтуватися в житті. Наприклад, DesignerGPT створить вебсайт, якщо з ним просто поговорити.

Як працюватиме GPT Store

Передплатники ChatGPT Plus створили мільйони GPT за останні кілька місяців, а в магазині GPT Store буде представлений список найпопулярніших чатботів.

OpenAI створила новий рівень підписки ChatGPT Team, орієнтований на невеликі групи людей. Користувачі команди матимуть доступ до преміумфункцій, таких як GPT Store, генерація зображень, GPT-4 та багато іншого.

Для користувачів безплатного тарифного плану GPT Store поки що недоступний.

Можливі ризики

OpenAI створює ринок для продуктів ШІ, тому постає питання, наскільки ефективними будуть GPT.

Існує побоювання, що компанія стане "сторожем", як це зробили Google та Apple зі своїми магазинами додатків, адже Сем Альтман відомий тим, що в минулому знищував стартапи в галузі ШІ.

Раніше ми представляли ТОП-5 головних трендів штучного інтелекту у 2024 році. Також повідомляли, що Volkswagen встановлює ChatGPT в автомобілях.

штучний інтелект
технології
чатбот
ChatGPT
GPT

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