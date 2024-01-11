OpenAI запустил магазин чат-ботов: что будут предлагать, кто будет иметь доступ

Запуск магазина был отложен из-за темной истории увольнения и повторного приема на работу Сэма Альтмана в ноябре 2023 года. Фото: cnbc.com

На днях OpenAI запустила долгожданный магазин Сэма Альтмана GPT Store, который предлагает пользователям ChatGPT Plus, Enterprise и Team три миллиона персонализированных чат-ботов. Целью маркетплейса является сделать искусственный интеллект более практичным и доступным.

Об этом сообщил Gizmodo.

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Более двух месяцев назад на конференции OpenAI DevDay Сэм Альтман рассказал о своем видении будущего, в котором ИИ-агенты помогают людям ориентироваться в жизни. К примеру, DesignerGPT создаст вебсайт, если с ним просто поговорить.

Как будет работать GPT Store

Подписчики ChatGPT Plus создали миллионы GPT за последние несколько месяцев, а в магазине GPT Store будет представлен список самых популярных чат-ботов.

OpenAI создала новый уровень подписки ChatGPT Team, ориентированный на небольшие группы людей. Пользователи команды будут иметь доступ к премиум-функциям, таким как GPT Store, генерация изображений, GPT-4 и многое другое.

Для пользователей бесплатного тарифного плана GPT Store пока недоступен.

Возможные риски

OpenAI создает рынок для продуктов ИИ, поэтому возникает вопрос, насколько эффективными будут GPT.

Существует опасение, что компания станет "сторожем", как это сделали Google и Apple со своими приложениями, ведь Сэм Альтман известен тем, что в прошлом уничтожал стартапы в области ИИ.

Ранее мы представляли ТОП-5 главных трендов искусственного интеллекта в 2024 году. Также сообщалось, что Volkswagen устанавливает ChatGPT в автомобилях.