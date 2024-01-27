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Microsoft звільнив майже 2000 розробників відеоігр

27 січня 2024 18:36
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Microsoft звільнив майже 2000 розробників відеоігр
Офіс компаніїMicrosoft. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Компанія Microsoft планує цього тижня звільнити 1900 співробітників компаній Activision Blizzard, Xbox та ZeniMax. Ці фахівці спеціалізуються на розробці відеоігор.

Про це повідомляє The Verge.

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Скорочення стосуватимуться приблизно 8% загального підрозділу Microsoft Gaming. Загалом він налічує близько 22 000 співробітників. 

Повідомляється, що компанія проведе звільнення персоналу переважно у Activision Blizzard. Втім, співробітників компаній Xbox та ZeniMax вони теж стосуватимуться.

У внутрішній записці гендиректора Microsoft Gaming Філа Спенсера повідомляється, що у 2024 році керівництво дочірнього підрозділу Microsoft та Activision Blizzard прагне узгодити стратегію та план реалізації зі стійкою структурою витрат. Вона підтримуватиме зростаючий бізнес компаній, що зумовить проведення скорочень.

"У рамках цього процесу ми прийняли болісне рішення скоротити кількість наших співробітників в ігровій індустрії приблизно на 1900 ролей із 22 000 людей у нашій команді", — говориться у записці.

Раніше ми повідомляли, що компанія Microsoft заявила, що деякі з її корпоративних облікових записів електронної пошти були зламані хакерською групою, яку підтримує Росія.

Нагадуємо, що корпорація Microsoft готує перше за 30 років оновлення для клавіатури операційної системи Windows. Зміни будуть стосуватися кнопки "Windows", розташованої між клавішами "Alt" і "Ctrl", яка запускає меню "Пуск".

комп'ютерні ігри
звільнення
технології
IT
працівники

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