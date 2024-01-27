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Microsoft уволил почти 2000 разработчиков видеоигр

27 января 2024 18:36
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Microsoft уволил почти 2000 разработчиков видеоигр
Офис компании Microsoft. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Компания Microsoft планирует на этой неделе уволить 1900 сотрудников компаний Activision Blizzard, Xbox и ZeniMax. Эти специалисты специализируются на разработке видеоигр.

Об этом сообщает The Verge.

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Сокращения будут касаться примерно 8% общего подразделения Microsoft Gaming. В общей сложности оно насчитывает около 22 000 сотрудников.

Сообщается, что компания проведет увольнение персонала преимущественно у Activision Blizzard. Впрочем, сотрудников компаний Xbox и ZeniMax они будут касаться.

Во внутренней записке гендиректора Microsoft Gaming Фила Спенсера сообщается, что в 2024 году руководство дочернего подразделения Microsoft и Activision Blizzard стремится согласовать стратегию и план реализации с устойчивой структурой расходов. Она будет поддерживать растущий бизнес компаний, что приведет к проведению сокращений.

"В рамках этого процесса мы приняли болезненное решение сократить количество наших сотрудников в игровой индустрии примерно на 1900 ролей из 22 000 человек в нашей команде", — говорится в записке.

Ранее мы сообщали, что компания Microsoft заявила, что некоторые из ее корпоративных аккаунтов электронной почты были сломаны хакерской группой, которую поддерживает Россия.

Напомним, что корпорация Microsoft готовит первое за 30 лет обновление для клавиатуры операционной системы Windows. Изменения будут касаться кнопки "Windows", расположенной между клавишами "Alt" и "Ctrl", запускающей меню "Пуск".

компьютерные игры
увольнение
технологии
IT
сотрудники

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