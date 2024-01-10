Прозрачный MicroLED-экран Samsung: невероятное изображение, неподъемные цены.

Samsung презентовала первый прозрачный MicroLED-экран — выглядит невероятно
Samsung продемонстрировала первый в мире прозрачный MicroLED-экран во время выставки CES 2024. Пока компания не рассказывает ни о цене, ни даже, когда технология появится на бытовых устройствах.
Об этом сообщил Engadget.
Samsung показала свой MicroLED-дисплей рядом с прозрачными OLED и LCD-моделями, чтобы подчеркнуть отличия между технологиями. В сравнении с другими панель MicroLED не только значительно ярче, она также имеет полностью безрамочный дизайн и более прозрачную стеклянную панель.
Особенности изображения
MicroLED-дисплей производит потрясающее впечатление, так как изображение на нем выглядит почти как голограмма, висящая в воздухе.
При этом демонстрационное устройство имеет толщину около сантиметра, что еще больше усиливает иллюзию плавающего экрана. А благодаря высокой плотности пикселей микросветодиодов изображение выглядело невероятно четким.
Поскольку MicroLED-дисплеи обладают более высокой яркостью по сравнению с прозрачными OLED-панелями, на них также меньше влияет окружающий свет.
Примерная цена
Учитывая, что непрозрачный MicroLED-телевизор Samsung стоит 150 тыс. долларов за 110-дюймовую модель, пройдет достаточно много времени, прежде чем прозрачные MicroLED-дисплеи станут хоть немного доступнее по цене.
Ранее Samsung выпустила огромный монитор — первый в мире 57-дюймовый игровой экран. Также компания объявила дату и место премьеры смартфонов Galaxy S24.
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