Прозрачный MicroLED-экран Samsung: невероятное изображение, неподъемные цены.

Изображение на MicroLED-дисплее производит впечатление голограммы, висящей в воздухе. Фото: showmetech.com.br

Samsung продемонстрировала первый в мире прозрачный MicroLED-экран во время выставки CES 2024. Пока компания не рассказывает ни о цене, ни даже, когда технология появится на бытовых устройствах.

Об этом сообщил Engadget.

Читайте также:

Samsung показала свой MicroLED-дисплей рядом с прозрачными OLED и LCD-моделями, чтобы подчеркнуть отличия между технологиями. В сравнении с другими панель MicroLED не только значительно ярче, она также имеет полностью безрамочный дизайн и более прозрачную стеклянную панель.

Особенности изображения

MicroLED-дисплей производит потрясающее впечатление, так как изображение на нем выглядит почти как голограмма, висящая в воздухе.

При этом демонстрационное устройство имеет толщину около сантиметра, что еще больше усиливает иллюзию плавающего экрана. А благодаря высокой плотности пикселей микросветодиодов изображение выглядело невероятно четким.

Поскольку MicroLED-дисплеи обладают более высокой яркостью по сравнению с прозрачными OLED-панелями, на них также меньше влияет окружающий свет.

Примерная цена

Учитывая, что непрозрачный MicroLED-телевизор Samsung стоит 150 тыс. долларов за 110-дюймовую модель, пройдет достаточно много времени, прежде чем прозрачные MicroLED-дисплеи станут хоть немного доступнее по цене.

Ранее Samsung выпустила огромный монитор — первый в мире 57-дюймовый игровой экран. Также компания объявила дату и место премьеры смартфонов Galaxy S24.