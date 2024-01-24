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У iPhone 16 появится новая кнопка — зачем она, почему Apple делает на нее ставку

24 января 2024 19:50
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
iPhone 16: стало известно о новой кнопке в будущем телефоне и ее функциях
Кроме новой кнопки Capture, никаких других внешних изменений в будущих iPhone не планируется. Фото: 9to5mac.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

По информации инсайдеров, Apple планирует внешние изменения в линейке iPhone 16. The Information сообщил, чего ожидать от новой кнопки с предварительным названием Capture и как она улучшит работу камеры в будущем iPhone.

Об этом написал Supercharged.

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Apple планирует добавить кнопку Capture ко всем моделям линейки iPhone 16. Это означает, что она не будет эксклюзивной для iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, в отличие от кнопки Action в 15-й линейке.

Функции новой кнопки

Capture будет использоваться преимущественно для ряда функций при съемке.

Например, пользователи смогут проводить по кнопке влево и вправо, чтобы увеличивать и уменьшать масштаб. Это означает, что кнопка будет иметь сенсорную поверхность, реагирующую на жесты без нажатия.

Легкое нажатие на кнопку позволит сфокусировать объект в видоискателе камеры, в то время как сильнее нажатие запустит затвор, чтобы сделать фотографию.

Вероятно, Capture разместят на правом краю iPhone под кнопкой питания — это идеальное место нажатия для съемки горизонтальных фотографий и видео.

Планы Apple

Apple рассчитывает, что новая кнопка станет основной фишкой при продажах iPhone 16. Capture должен еще больше закрепить iPhone в качестве заменителя камер, особенно учитывая, что компания планирует добавить еще один 48 МП сенсор к устройствам iPhone 16.

Никаких других внешних изменений в будущих iPhone не планируется, поэтому Apple делает большую ставку на новую кнопку и ее функциональность.

Ранее мы писали, зачем Apple увеличит дисплей iPhone 16 Pro. Также сообщалось, каким будет будущий iPhone 16 Pro Max.

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