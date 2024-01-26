Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Технологии arrow Samsung Galaxy S24 против Google Pixel 8 — какой флагман лучше arrow

Samsung Galaxy S24 против Google Pixel 8 — какой флагман лучше

26 января 2024 20:00
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Samsung Galaxy S24 против Google Pixel 8: что купить
Соотношение цены с качеством лучше у Pixel 8, но Galaxy S24 предлагает ряд впечатляющих функций. Фото: androidauthority.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Новый Samsung Galaxy S24 составил конкуренцию такому же флагману начального уровня Google Pixel 8. Оба смартфона могут похвастаться поразительными характеристиками, но между ними есть некоторые ключевые отличия, о которых стоит знать, прежде чем решать, какой из них подходит именно вам.

Об этом написал Pocket Now.

Читайте также:

Samsung Galaxy S24

Фото: digitaltrends.com

Galaxy S24 получил 6,2-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления до 120 Гц и множество полезных функций с искусственным интеллектом, в частности очаровательный фоторедактор, онлайн-переводчик и т.д.

Плюсы

  • Мощный чипсет Snapdragon 8 Gen 3 против Google Tensor G3 в Pixel 8.
  • Телефотообъектив с 3-кратным зумом.
  • Более легкий и компактный — 147 x 70.6 x 7.6 мм и 168 г против 150.5 x 70.8 x 8.9 и 187 г у Pixel 8.

Минусы

  • Более высокая цена.
  • Меньше аккумулятор на 4000 мАч.

Google Pixel 8

Фото: mobilesyrup.com

Google Pixel 8 имеет 6,2-дюймовый дисплей с частотой обновления до 120 Гц. А если любите делать снимки на смартфоне, то должны понравиться его камеры, усовершенствованные искусственным интеллектом.

Плюсы

  • Более низкая цена.
  • Первым получает обновление Android.
  • Большой аккумулятор на 4575 мАч

Минусы

  • Нет телеобъектива.
  • Более низкая пиковая яркость 2000 нит против 2600 нит у Galaxy S24.

Сравнение цен

Pixel 8 стоит 699 долларов. Поскольку он доступен уже несколько месяцев, можно найти телефон на распродаже со скидкой в 50 долларов.

Galaxy S24 стоит 799 долларов и предлагает 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти в базовой модели. Однако, если вы сделаете предварительный заказ до 30 января 2024 года, Samsung за эти же деньги предоставит модель на 256 ГБ.

Galaxy S24 или Pixel 8: что купить

С точки зрения соотношения цены и качества Google Pixel 8 является лучшим выбором. Смартфон предлагает отличные камеры, самые быстрые доступные обновления Android, бесперебойную повседневную работу и быструю зарядку.

Если нужен новейший телефон на базе Android с изящным дизайном, камерой с телеобъективом и множеством функций искусственного интеллекта, Galaxy S24 — то, что нужно. Samsung также стремится обеспечить долгосрочную поддержку устройства, поэтому своевременные обновления Android гарантированы.

Читайте на Новини.LIVE еще больше материалов о гаджетах Samsung и Google.

Google
телефоны
технологии
смартфон
Samsung
цены

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

18 января 2024

06:10 От пенсии отберут 20-50% — кто из украинцев может потерять выплаты

Актуальное по теме