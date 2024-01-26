Samsung Galaxy S24 против Google Pixel 8: что купить

Samsung Galaxy S24 против Google Pixel 8 — какой флагман лучше
Новый Samsung Galaxy S24 составил конкуренцию такому же флагману начального уровня Google Pixel 8. Оба смартфона могут похвастаться поразительными характеристиками, но между ними есть некоторые ключевые отличия, о которых стоит знать, прежде чем решать, какой из них подходит именно вам.
Об этом написал Pocket Now.
Samsung Galaxy S24
Galaxy S24 получил 6,2-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления до 120 Гц и множество полезных функций с искусственным интеллектом, в частности очаровательный фоторедактор, онлайн-переводчик и т.д.
Плюсы
- Мощный чипсет Snapdragon 8 Gen 3 против Google Tensor G3 в Pixel 8.
- Телефотообъектив с 3-кратным зумом.
- Более легкий и компактный — 147 x 70.6 x 7.6 мм и 168 г против 150.5 x 70.8 x 8.9 и 187 г у Pixel 8.
Минусы
- Более высокая цена.
- Меньше аккумулятор на 4000 мАч.
Google Pixel 8
Google Pixel 8 имеет 6,2-дюймовый дисплей с частотой обновления до 120 Гц. А если любите делать снимки на смартфоне, то должны понравиться его камеры, усовершенствованные искусственным интеллектом.
Плюсы
- Более низкая цена.
- Первым получает обновление Android.
- Большой аккумулятор на 4575 мАч
Минусы
- Нет телеобъектива.
- Более низкая пиковая яркость 2000 нит против 2600 нит у Galaxy S24.
Сравнение цен
Pixel 8 стоит 699 долларов. Поскольку он доступен уже несколько месяцев, можно найти телефон на распродаже со скидкой в 50 долларов.
Galaxy S24 стоит 799 долларов и предлагает 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти в базовой модели. Однако, если вы сделаете предварительный заказ до 30 января 2024 года, Samsung за эти же деньги предоставит модель на 256 ГБ.
Galaxy S24 или Pixel 8: что купить
С точки зрения соотношения цены и качества Google Pixel 8 является лучшим выбором. Смартфон предлагает отличные камеры, самые быстрые доступные обновления Android, бесперебойную повседневную работу и быструю зарядку.
Если нужен новейший телефон на базе Android с изящным дизайном, камерой с телеобъективом и множеством функций искусственного интеллекта, Galaxy S24 — то, что нужно. Samsung также стремится обеспечить долгосрочную поддержку устройства, поэтому своевременные обновления Android гарантированы.
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