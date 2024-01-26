Samsung Galaxy S24 против Google Pixel 8: что купить

Соотношение цены с качеством лучше у Pixel 8, но Galaxy S24 предлагает ряд впечатляющих функций. Фото: androidauthority.com

Новый Samsung Galaxy S24 составил конкуренцию такому же флагману начального уровня Google Pixel 8. Оба смартфона могут похвастаться поразительными характеристиками, но между ними есть некоторые ключевые отличия, о которых стоит знать, прежде чем решать, какой из них подходит именно вам.

Об этом написал Pocket Now.

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Samsung Galaxy S24

Фото: digitaltrends.com

Galaxy S24 получил 6,2-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления до 120 Гц и множество полезных функций с искусственным интеллектом, в частности очаровательный фоторедактор, онлайн-переводчик и т.д.

Плюсы

Мощный чипсет Snapdragon 8 Gen 3 против Google Tensor G3 в Pixel 8.

Телефотообъектив с 3-кратным зумом.

Более легкий и компактный — 147 x 70.6 x 7.6 мм и 168 г против 150.5 x 70.8 x 8.9 и 187 г у Pixel 8.

Минусы

Более высокая цена.

Меньше аккумулятор на 4000 мАч.

Google Pixel 8

Фото: mobilesyrup.com

Google Pixel 8 имеет 6,2-дюймовый дисплей с частотой обновления до 120 Гц. А если любите делать снимки на смартфоне, то должны понравиться его камеры, усовершенствованные искусственным интеллектом.

Плюсы

Более низкая цена.

Первым получает обновление Android.

Большой аккумулятор на 4575 мАч

Минусы

Нет телеобъектива.

Более низкая пиковая яркость 2000 нит против 2600 нит у Galaxy S24.

Сравнение цен

Pixel 8 стоит 699 долларов. Поскольку он доступен уже несколько месяцев, можно найти телефон на распродаже со скидкой в 50 долларов.

Galaxy S24 стоит 799 долларов и предлагает 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти в базовой модели. Однако, если вы сделаете предварительный заказ до 30 января 2024 года, Samsung за эти же деньги предоставит модель на 256 ГБ.

Galaxy S24 или Pixel 8: что купить

С точки зрения соотношения цены и качества Google Pixel 8 является лучшим выбором. Смартфон предлагает отличные камеры, самые быстрые доступные обновления Android, бесперебойную повседневную работу и быструю зарядку.

Если нужен новейший телефон на базе Android с изящным дизайном, камерой с телеобъективом и множеством функций искусственного интеллекта, Galaxy S24 — то, что нужно. Samsung также стремится обеспечить долгосрочную поддержку устройства, поэтому своевременные обновления Android гарантированы.

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