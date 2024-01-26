Samsung Galaxy S24 проти Google Pixel 8: що купити

Samsung Galaxy S24 проти Google Pixel 8 — який флагман кращий
Новий Samsung Galaxy S24 склав конкуренцію такому ж флагману початкового рівня Google Pixel 8. Обидва смартфони можуть похвалитися вражаючими характеристиками, але між ними є деякі ключові відмінності, про які варто знати, перш ніж вирішувати, який з них підходить саме вам.
Про це написав Pocket Now.
Samsung Galaxy S24
Galaxy S24 отримав 6,2-дюймовий AMOLED-дисплей з частотою оновлення до 120 Гц та безліч корисних функцій зі штучним інтелектом, зокрема чарівний фоторедактор, онлайн перекладач тощо.
Плюси
- Потужний чипсет Snapdragon 8 Gen 3 проти Google Tensor G3 у Pixel 8.
- Телефотооб'єктив з 3-кратним зумом.
- Легший і компактніший — 147 x 70.6 x 7.6 мм та 168 г проти 150.5 x 70.8 x 8.9 та 187 г у Pixel 8.
Мінуси
- Вища ціна.
- Менший акумулятор на 4000 мАг.
Google Pixel 8
Google Pixel 8 має 6,2-дюймовий дисплей з частотою оновлення до 120 Гц. А якщо любите робити знімки на смартфон, то мають сподобатися його камери, вдосконалені штучним інтелектом.
Плюси
- Нижча ціна.
- Першим отримує оновлення Android.
- Більший акумулятор 4575 мАг
Мінуси
- Немає телеоб'єктива.
- Нижча пікова яскравість 2000 ніт проти 2600 ніт у Galaxy S24.
Порівняння цін
Pixel 8 коштує 699 доларів. Позаяк він доступний вже кілька місяців, можна знайти цей телефон на розпродажі зі знижкою в 50 доларів.
Galaxy S24 коштує 799 доларів, і пропонує 8 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ пам'яті в базовій моделі. Однак, якщо ви зробите попереднє замовлення до 30 січня 2024 року, Samsung за ці ж гроші надасть модель на 256 ГБ.
Galaxy S24 або Pixel 8: що купити
З точки зору співвідношення ціни та якості, Google Pixel 8 є кращим вибором. Смартфон пропонує чудові камери, найшвидші доступні оновлення Android, безперебійну повсякденну роботу та швидку зарядку.
Якщо потрібен новітній телефон на базі Android з витонченим дизайном, камерою з телеоб'єктивом і безліччю функцій штучного інтелекту, Galaxy S24 — те, що потрібно. Samsung також прагне забезпечити довгострокову підтримку пристрою, тому своєчасні оновлення Android гарантовані.
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