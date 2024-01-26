Samsung Galaxy S24 проти Google Pixel 8: що купити

Співвідношення ціни з якістю краща у Pixel 8, але Galaxy S24 пропонує низку вражаючих функцій. Фото: androidauthority.com

Новий Samsung Galaxy S24 склав конкуренцію такому ж флагману початкового рівня Google Pixel 8. Обидва смартфони можуть похвалитися вражаючими характеристиками, але між ними є деякі ключові відмінності, про які варто знати, перш ніж вирішувати, який з них підходить саме вам.

Про це написав Pocket Now.

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Samsung Galaxy S24

Фото: digitaltrends.com

Galaxy S24 отримав 6,2-дюймовий AMOLED-дисплей з частотою оновлення до 120 Гц та безліч корисних функцій зі штучним інтелектом, зокрема чарівний фоторедактор, онлайн перекладач тощо.

Плюси

Потужний чипсет Snapdragon 8 Gen 3 проти Google Tensor G3 у Pixel 8.

Телефотооб'єктив з 3-кратним зумом.

Легший і компактніший — 147 x 70.6 x 7.6 мм та 168 г проти 150.5 x 70.8 x 8.9 та 187 г у Pixel 8.

Мінуси

Вища ціна.

Менший акумулятор на 4000 мАг.

Google Pixel 8

Фото: mobilesyrup.com

Google Pixel 8 має 6,2-дюймовий дисплей з частотою оновлення до 120 Гц. А якщо любите робити знімки на смартфон, то мають сподобатися його камери, вдосконалені штучним інтелектом.

Плюси

Нижча ціна.

Першим отримує оновлення Android.

Більший акумулятор 4575 мАг

Мінуси

Немає телеоб'єктива.

Нижча пікова яскравість 2000 ніт проти 2600 ніт у Galaxy S24.

Порівняння цін

Pixel 8 коштує 699 доларів. Позаяк він доступний вже кілька місяців, можна знайти цей телефон на розпродажі зі знижкою в 50 доларів.

Galaxy S24 коштує 799 доларів, і пропонує 8 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ пам'яті в базовій моделі. Однак, якщо ви зробите попереднє замовлення до 30 січня 2024 року, Samsung за ці ж гроші надасть модель на 256 ГБ.

Galaxy S24 або Pixel 8: що купити

З точки зору співвідношення ціни та якості, Google Pixel 8 є кращим вибором. Смартфон пропонує чудові камери, найшвидші доступні оновлення Android, безперебійну повсякденну роботу та швидку зарядку.

Якщо потрібен новітній телефон на базі Android з витонченим дизайном, камерою з телеоб'єктивом і безліччю функцій штучного інтелекту, Galaxy S24 — те, що потрібно. Samsung також прагне забезпечити довгострокову підтримку пристрою, тому своєчасні оновлення Android гарантовані.

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