Samsung Galaxy S24 Ultra победил основных конкурентов в тесте на автономность работы

Производительность аккумулятора какого телефона лучше? Galaxy S24 Ultra или iPhone 15 Pro Max. Фото: tomsguide.com

На бумаге автономность работы смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra значительно увеличилась, хотя новый телефон обладает такой же емкостью аккумулятора, что и предыдущая модель. Однако экстремальный тест батареи смартфона в сравнении с iPhone 15 Pro Max и Google Pixel 8 Pro подтвердил обновление на практике.

Об этом написал Gizchina.

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Какими были результаты теста

S24 Ultra имеет такую же емкость аккумулятора, как и S23 Ultra — 5000 мАч. В экстремальном тесте батареи новый смартфон проработал около 11 часов. Для сравнения, S23 Ultra выдержал 8 часов и 10 минут.

iPhone 15 Pro Max продержался 10 часов 20 минут. Хотя флагман Apple имеет аккумулятор всего на 4422 мАч.

В то же время Pixel 8 Pro проработал 10 часов, а ведь емкость его батареи составляет 5050 мАч, что больше, чем у S24 Ultra. Большой аккумулятор не пошел в пользу флагмана Google, поскольку эффективность его чипа Tensor G3 меньше Snapdragon 8 Gen 3, который получил новый телефон Samsung.

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