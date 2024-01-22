Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Технологии arrow Galaxy S24 Ultra и iPhone 15 Pro Max — кто победил в битве аккумуляторов arrow

Galaxy S24 Ultra и iPhone 15 Pro Max — кто победил в битве аккумуляторов

22 января 2024 12:50
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Samsung Galaxy S24 Ultra победил основных конкурентов в тесте на автономность работы
Производительность аккумулятора какого телефона лучше? Galaxy S24 Ultra или iPhone 15 Pro Max. Фото: tomsguide.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

На бумаге автономность работы смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra значительно увеличилась, хотя новый телефон обладает такой же емкостью аккумулятора, что и предыдущая модель. Однако экстремальный тест батареи смартфона в сравнении с iPhone 15 Pro Max и Google Pixel 8 Pro подтвердил обновление на практике.

Об этом написал Gizchina.

Читайте также:

Samsung хорошо оптимизировала программное обеспечение, и в сочетании с более эффективными аппаратными решениями создала телефон, которым можно пользоваться весь день, не беспокоясь о заряде батареи.

Какими были результаты теста

S24 Ultra имеет такую же емкость аккумулятора, как и S23 Ultra — 5000 мАч. В экстремальном тесте батареи новый смартфон проработал около 11 часов. Для сравнения, S23 Ultra выдержал 8 часов и 10 минут.

iPhone 15 Pro Max продержался 10 часов 20 минут. Хотя флагман Apple имеет аккумулятор всего на 4422 мАч.

В то же время Pixel 8 Pro проработал 10 часов, а ведь емкость его батареи составляет 5050 мАч, что больше, чем у S24 Ultra. Большой аккумулятор не пошел в пользу флагмана Google, поскольку эффективность его чипа Tensor G3 меньше Snapdragon 8 Gen 3, который получил новый телефон Samsung.

Ранее Samsung представила первый прозрачный MicroLED-экран. Также мы писали, что новые планшеты Apple значительно подорожают из-за установки OLED-дисплеев.

Google
телефоны
iPhone
гаджеты
технологии
смартфон
Samsung

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

12 января 2024

00:22 Народный синоптик Диденко объяснила, почему киевляне слышали гром

Актуальное по теме