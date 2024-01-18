Samsung Galaxy S24 Ultra: благодаря ИИ смартфон способен переводить вживую 13 языков

Благодаря новому чипу на Galaxy S24 Ultra стал возможен ряд функций искусственного интеллекта. Фото: phonearena.com

Новый Samsung Galaxy S24 Ultra получил много обновлений, но сохранил форму своего предшественника. При этом смартфон имеет много мощных функций ИИ.

Об этом пишет GSMarena.

Читайте также:

По дизайну Galaxy S24 Ultra похож на предшественника S23 Ultra, но имеет и заметные изменения.

Рамка гаджета изготовлена из титанового сплава вместо алюминия. S24 Ultra на грамм легче, тоньше (0,3 мм) и короче (1,1 мм).

В телефоне по обе стороны используется новое стекло Gorilla Glass Armor, которое в четыре раза устойчивее к разбитию. Плюс оно на 75% меньше отражает свет.

Galaxy S24 Ultra оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой проводной и беспроводной зарядки мощностью 45 Вт и 15 Вт. Смартфон поставляется с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ накопителя.

Функции ИИ

Благодаря новому чипу Snapdragon 8 Gen 3 телефон может поддерживать ряд функций искусственного интеллекта.

Live Translate — переводчик, встроенный в основное приложение телефона.

— переводчик, встроенный в основное приложение телефона. Interpreter — приложение с разделенным экраном, расшифровывающее живые разговоры между двумя людьми на разных языках.

— приложение с разделенным экраном, расшифровывающее живые разговоры между двумя людьми на разных языках. Chat Assist — помогает сделать переведенные разговоры естественными.

На момент запуска эти три функции работают на 13 языках.

Android Auto — суммирует входящие сообщения и предлагает ответы, например, присылает кому-то время вашего прибытия.

— суммирует входящие сообщения и предлагает ответы, например, присылает кому-то время вашего прибытия. Note Assist — обобщает заметки, создает шаблоны и обложки, а также упорядочивает заметки с помощью предварительно созданных форматов.

— обобщает заметки, создает шаблоны и обложки, а также упорядочивает заметки с помощью предварительно созданных форматов. Transcript Assist — транскрибирует, обобщает и переводит записи с помощью преобразования языка в текст.

— транскрибирует, обобщает и переводит записи с помощью преобразования языка в текст. Circle to Search — поиск с помощью жестов, созданный в сотрудничестве с Google. Просто нажмите и удерживайте кнопку "Домой", и вы сможете обвести, выделить, написать или коснуться чего-либо на экране, чтобы получить результаты поиска, например название достопримечательности на заднем плане чьей-то фотографии в Instagram.

Камеры S24 Ultra

Смартфон оснащен новой 50 МП 5-кратной (115 мм) телефотокамерой с оптической стабилизацией, что является заметным улучшением по сравнению с камерой S23 Ultra.

Остальные камеры не отличаются — 200 МП широкоугольная и 10 МП с коротким фокусным расстоянием. Впереди — 12 МП селфи-камера.

Важной составляющей системы камер также является ИИ.

ISP Block — блок для уменьшения шума.

— блок для уменьшения шума. ProVision Engine — набор инструментов, которым вы можете стереть объекты и позволить ИИ заполнить пустое место с помощью функции Generative Edit (генеративное редактирование). Он также может заполнить образовавшееся после выравнивания кривой кадр пустое пространство.

— набор инструментов, которым вы можете стереть объекты и позволить ИИ заполнить пустое место с помощью функции (генеративное редактирование). Он также может заполнить образовавшееся после выравнивания кривой кадр пустое пространство. Instant Slow-mo может создавать дополнительные кадры для плавного замедления моментов в видео.

может создавать дополнительные кадры для плавного замедления моментов в видео. Super HDR — делает возможным предварительный просмотр HDR в видоискателе приложения камеры еще до того, как вы сделаете снимок, а также показывает фотографии и видео в формате HDR в "Галерее".

Стоимость S24 Ultra

Цена Galaxy S24 Ultra начинается от 1300 долларов за модель на 12 ГБ/256 ГБ или 1450 евро в Европе, но там предлагают версию 8 ГБ/256 ГБ.

Ранее мы сообщали, что Samsung выпустила два дешевых смартфона линейки A. Также представляли ТОП-5 лучших смартфонов Samsung в 2023 году.