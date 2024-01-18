Samsung Galaxy S24 Ultra: благодаря ИИ смартфон способен переводить вживую 13 языков

Samsung Galaxy S24 Ultra — что умеет новый флагман с искусственным интеллектом
Новый Samsung Galaxy S24 Ultra получил много обновлений, но сохранил форму своего предшественника. При этом смартфон имеет много мощных функций ИИ.
Об этом пишет GSMarena.
По дизайну Galaxy S24 Ultra похож на предшественника S23 Ultra, но имеет и заметные изменения.
Рамка гаджета изготовлена из титанового сплава вместо алюминия. S24 Ultra на грамм легче, тоньше (0,3 мм) и короче (1,1 мм).
В телефоне по обе стороны используется новое стекло Gorilla Glass Armor, которое в четыре раза устойчивее к разбитию. Плюс оно на 75% меньше отражает свет.
Galaxy S24 Ultra оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой проводной и беспроводной зарядки мощностью 45 Вт и 15 Вт. Смартфон поставляется с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ накопителя.
Функции ИИ
Благодаря новому чипу Snapdragon 8 Gen 3 телефон может поддерживать ряд функций искусственного интеллекта.
- Live Translate — переводчик, встроенный в основное приложение телефона.
- Interpreter — приложение с разделенным экраном, расшифровывающее живые разговоры между двумя людьми на разных языках.
- Chat Assist — помогает сделать переведенные разговоры естественными.
На момент запуска эти три функции работают на 13 языках.
- Android Auto — суммирует входящие сообщения и предлагает ответы, например, присылает кому-то время вашего прибытия.
- Note Assist — обобщает заметки, создает шаблоны и обложки, а также упорядочивает заметки с помощью предварительно созданных форматов.
- Transcript Assist — транскрибирует, обобщает и переводит записи с помощью преобразования языка в текст.
- Circle to Search — поиск с помощью жестов, созданный в сотрудничестве с Google. Просто нажмите и удерживайте кнопку "Домой", и вы сможете обвести, выделить, написать или коснуться чего-либо на экране, чтобы получить результаты поиска, например название достопримечательности на заднем плане чьей-то фотографии в Instagram.
Камеры S24 Ultra
Смартфон оснащен новой 50 МП 5-кратной (115 мм) телефотокамерой с оптической стабилизацией, что является заметным улучшением по сравнению с камерой S23 Ultra.
Остальные камеры не отличаются — 200 МП широкоугольная и 10 МП с коротким фокусным расстоянием. Впереди — 12 МП селфи-камера.
Важной составляющей системы камер также является ИИ.
- ISP Block — блок для уменьшения шума.
- ProVision Engine — набор инструментов, которым вы можете стереть объекты и позволить ИИ заполнить пустое место с помощью функции Generative Edit (генеративное редактирование). Он также может заполнить образовавшееся после выравнивания кривой кадр пустое пространство.
- Instant Slow-mo может создавать дополнительные кадры для плавного замедления моментов в видео.
- Super HDR — делает возможным предварительный просмотр HDR в видоискателе приложения камеры еще до того, как вы сделаете снимок, а также показывает фотографии и видео в формате HDR в "Галерее".
Стоимость S24 Ultra
Цена Galaxy S24 Ultra начинается от 1300 долларов за модель на 12 ГБ/256 ГБ или 1450 евро в Европе, но там предлагают версию 8 ГБ/256 ГБ.
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