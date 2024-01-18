Samsung Galaxy S24 Ultra: завдяки ШІ смартфон здатен перекладати наживо 13 мов

Samsung Galaxy S24 Ultra — що вміє новий флагман зі штучним інтелектом
Новий Samsung Galaxy S24 Ultra отримав багато оновлень, але зберіг форму свого попередника. При цьому смартфон має купу потужних функцій ШІ.
Про це написав GSMarena.
За дизайном Galaxy S24 Ultra схожий на попередника S23 Ultra, але має й помітні зміни.
Рамка гаджета виготовлена з титанового сплаву замість алюмінію. S24 Ultra на грам легший, тонший (0,3 мм) та коротший (1,1 мм).
В телефоні з обох боків використовується нове скло Gorilla Glass Armor, яке в чотири рази стійкіше до розбиття. Плюс воно на 75% менше відбиває світло.
Galaxy S24 Ultra оснащений акумулятором місткістю 5000 мАг з підтримкою дротової та бездротової зарядки потужністю 45 Вт і 15 Вт. Смартфон поставляється з 12 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ, 512 ГБ або 1 ТБ накопичувача.
Функції ШІ
Завдяки новому чипу Snapdragon 8 Gen 3 телефон може підтримує низку функцій штучного інтелекту.
- Live Translate — перекладач вбудований в основний додаток телефону.
- Interpreter — додаток з розділеним екраном, який розшифровує живі розмови між двома людьми різними мовами.
- Chat Assist — допомагає зробити перекладені розмови природними.
На момент запуску ці три функції працюють на 13 мовах.
- Android Auto — підсумовує вхідні повідомлення і пропонує відповіді, наприклад, надсилає комусь час вашого прибуття.
- Note Assist — узагальнює нотатки, створює шаблони та обкладинки, а також впорядковує нотатки за допомогою попередньо створених форматів.
- Transcript Assist — транскрибує, узагальнює та перекладає записи за допомогою перетворення мови в текст.
- Circle to Search — пошук за допомогою жестів, створений у співпраці з Google. Просто натисніть та утримуйте кнопку "Додому", і ви зможете обвести, виділити, написати або торкнутися будь-чого на екрані, щоб отримати результати пошуку, наприклад, назву пам'ятки на задньому плані чиєїсь фотографії в Instagram.
Камери S24 Ultra
Смартфон оснащений новою 50 МП 5-кратною (115 мм) телефотокамерою з оптичною стабілізацією, що є помітним поліпшенням порівняно з камерою S23 Ultra.
Решта камер не відрізняються — 200 МП ширококутна та 10 МП з короткою фокусною відстанню. Спереду — 12 МП селфі-камера.
- ISP Block — блок для зменшення шуму.
- ProVision Engine — набір інструментів, яким ви можете стерти об'єкти й дозволити ШІ заповнити порожнє місце за допомогою функції Generative Edit (генеративне редагування). Він також може заповнити порожній простір, що утворився після вирівнювання кривого кадру.
- Instant Slow-mo може генерувати додаткові кадри для плавного сповільнення моментів у відео.
- Super HDR робить можливим попередній перегляд HDR у видошукачі додатка камери ще до того, як ви зробите знімок, а також показує фотографії та відео у форматі HDR у "Галереї".
Вартість S24 Ultra
Ціна Galaxy S24 Ultra починається від 1300 доларів за модель на 12 ГБ/256 ГБ, або 1450 євро в Європі, але там пропонують версію 8 ГБ/256 ГБ.
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