Samsung Galaxy S24 Ultra: завдяки ШІ смартфон здатен перекладати наживо 13 мов

Завдяки новому чипу на Galaxy S24 Ultra стала можлива низка функцій штучного інтелекту. Фото: phonearena.com

Новий Samsung Galaxy S24 Ultra отримав багато оновлень, але зберіг форму свого попередника. При цьому смартфон має купу потужних функцій ШІ.

Про це написав GSMarena.

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За дизайном Galaxy S24 Ultra схожий на попередника S23 Ultra, але має й помітні зміни.

Рамка гаджета виготовлена з титанового сплаву замість алюмінію. S24 Ultra на грам легший, тонший (0,3 мм) та коротший (1,1 мм).

В телефоні з обох боків використовується нове скло Gorilla Glass Armor, яке в чотири рази стійкіше до розбиття. Плюс воно на 75% менше відбиває світло.

Galaxy S24 Ultra оснащений акумулятором місткістю 5000 мАг з підтримкою дротової та бездротової зарядки потужністю 45 Вт і 15 Вт. Смартфон поставляється з 12 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ, 512 ГБ або 1 ТБ накопичувача.

Функції ШІ

Завдяки новому чипу Snapdragon 8 Gen 3 телефон може підтримує низку функцій штучного інтелекту.

Live Translate — перекладач вбудований в основний додаток телефону.

— перекладач вбудований в основний додаток телефону. Interpreter — додаток з розділеним екраном, який розшифровує живі розмови між двома людьми різними мовами.

— додаток з розділеним екраном, який розшифровує живі розмови між двома людьми різними мовами. Chat Assist — допомагає зробити перекладені розмови природними.

На момент запуску ці три функції працюють на 13 мовах.

Android Auto — підсумовує вхідні повідомлення і пропонує відповіді, наприклад, надсилає комусь час вашого прибуття.

— підсумовує вхідні повідомлення і пропонує відповіді, наприклад, надсилає комусь час вашого прибуття. Note Assist — узагальнює нотатки, створює шаблони та обкладинки, а також впорядковує нотатки за допомогою попередньо створених форматів.

— узагальнює нотатки, створює шаблони та обкладинки, а також впорядковує нотатки за допомогою попередньо створених форматів. Transcript Assist — транскрибує, узагальнює та перекладає записи за допомогою перетворення мови в текст.

— транскрибує, узагальнює та перекладає записи за допомогою перетворення мови в текст. Circle to Search — пошук за допомогою жестів, створений у співпраці з Google. Просто натисніть та утримуйте кнопку "Додому", і ви зможете обвести, виділити, написати або торкнутися будь-чого на екрані, щоб отримати результати пошуку, наприклад, назву пам'ятки на задньому плані чиєїсь фотографії в Instagram.

Камери S24 Ultra

Смартфон оснащений новою 50 МП 5-кратною (115 мм) телефотокамерою з оптичною стабілізацією, що є помітним поліпшенням порівняно з камерою S23 Ultra.

Решта камер не відрізняються — 200 МП ширококутна та 10 МП з короткою фокусною відстанню. Спереду — 12 МП селфі-камера.

ISP Block — блок для зменшення шуму.

— блок для зменшення шуму. ProVision Engine — набір інструментів, яким ви можете стерти об'єкти й дозволити ШІ заповнити порожнє місце за допомогою функції Generative Edit (генеративне редагування). Він також може заповнити порожній простір, що утворився після вирівнювання кривого кадру.

— набір інструментів, яким ви можете стерти об'єкти й дозволити ШІ заповнити порожнє місце за допомогою функції (генеративне редагування). Він також може заповнити порожній простір, що утворився після вирівнювання кривого кадру. Instant Slow-mo може генерувати додаткові кадри для плавного сповільнення моментів у відео.

може генерувати додаткові кадри для плавного сповільнення моментів у відео. Super HDR робить можливим попередній перегляд HDR у видошукачі додатка камери ще до того, як ви зробите знімок, а також показує фотографії та відео у форматі HDR у "Галереї".

Вартість S24 Ultra

Ціна Galaxy S24 Ultra починається від 1300 доларів за модель на 12 ГБ/256 ГБ, або 1450 євро в Європі, але там пропонують версію 8 ГБ/256 ГБ.

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