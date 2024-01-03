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Samsung объявила дату премьеры смартфонов Galaxy S24 — когда, где, что покажут

3 января 2024 10:10
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Samsung Galaxy S24: что покажут на премьере 17 января
Приглашение подтверждает, что искусственный интеллект будет в центре внимания мероприятия Samsung. Фото: Samsung
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Samsung разослала официальные приглашения на мероприятие Samsung Galaxy Unpacked, где будет представлено новое поколение флагманских смартфонов Galaxy S24. Событие состоится в среду, 17 января 2024 года, в SAP Center в Сан-Хосе (Калифорния) в 10:00 утра по тихоокеанскому времени, или в 20:00 по Киеву.

Об этом сообщила пресс-служба Samsung.

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Как и в прошлом, ивент будет транслироваться в прямом эфире на разных каналах Samsung, в частности на YouTube.

Что покажет Samsung

Новая линейка телефонов обещает стать самой инновационной и мощной в истории корейского технологического гиганта. Ведь вместе со смартфонами Galaxy S23, S23+ и S23 Ultra будет представлен Galaxy AI — комплексная мобильная система искусственного интеллекта, которую компания планирует внедрить на устройствах линейки.

Уже говорили об AI Live Translate Call — функции онлайн-перевода разговоров по телефону в реальном времени. Но компания заявила, что Live Translate Call является лишь маленьким элементом инноваций.

Собственная модель ИИ Samsung Gauss сможет генерировать и редактировать изображения, составлять электронные письма, обобщать документы и за вас кодировать.

Ранние покупатели получают скидку

С сегодняшнего дня и до 16 января пользователи могут получить скидку 50 долларов за то, что зарезервируют будущий смартфон Galaxy на сайте Samsung.com или в приложении Shop Samsung без жестких обязательств по покупке устройства.

Ранее мы публиковали данные, что Galaxy S24 и Galaxy S24+ будут немного дешевле, а Galaxy S24 Ultra дороже соответствующих телефонов предыдущей серии. Также мы сообщали, чего следует ожидать от новой серии Samsung Galaxy S24.

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