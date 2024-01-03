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Samsung оголосила дату прем'єри смартфонів Galaxy S24 — коли, де, що покажуть

3 січня 2024 10:10
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Samsung Galaxy S24: що покажуть на прем'єрі 17 січня
Запрошення підтверджує, що штучний інтелект буде в центрі уваги заходу Samsung. Фото: Samsung
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Samsung розіслала офіційні запрошення на захід Samsung Galaxy Unpacked, де буде представлено нове покоління флагманських смартфонів Galaxy S24. Подія відбудеться у середу, 17 січня 2024 року, в SAP Center у Сан-Хосе (Каліфорнія) о 10:00 ранку за тихоокеанським часом, або о 20:00 за Києвом.

Про це повідомила пресслужба Samsung

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Як і раніше, івент транслюватиметься наживо на різних каналах Samsung, зокрема на YouTube.

Що покаже Samsung

Нова лінійка телефонів обіцяє стати найбільш інноваційною та потужною в історії корейського технологічного гіганта. Адже разом зі смартфонами Galaxy S23, S23+ та S23 Ultra буде представлено Galaxy AI — комплексна мобільна система штучного інтелекту, яке компанія планує впровадити на пристроях лінійки.

Вже говорили про AI Live Translate Call — функцію онлайн-перекладу розмов телефоном у реальному часі. Але компанія заявила, Live Translate Call є лише маленьким елементом інновацій.

Власна модель ШІ Samsung Gauss зможе генерувати та редагувати зображення, складати електронні листи, узагальнювати документи та кодувати за вас.

Ранні покупці отримують знижку

Відсьогодні й до 16 січня користувачі можуть отримати знижку 50 доларів за те, що зарезервують майбутній смартфон Galaxy на сайті Samsung.com або в додатку Shop Samsung без жорстких зобов'язань щодо купівлі пристрою.

Раніше ми публікували дані, що Galaxy S24 і Galaxy S24+ будуть трохи дешевшими, а Galaxy S24 Ultra дорожчим за відповідні телефони попередньої серії. Також ми повідомляли, чого варто чекати від нової серії Samsung Galaxy S24.

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