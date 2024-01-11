Samsung для строителей и экстремалов: компания выпустила два неубиваемых гаджета

Планшет Tab Active5 и смартфон XCover7 выдерживают экстремальные высоты, влажность, погружение, соляной туман, пыль, вибрации и падения. Фото: netzwelt.de

Пока все ждут флагманскую линейку телефонов Galaxy S24, Samsung внезапно представил два новых защищенных гаджета. Смартфон Galaxy XCover7 и планшет Galaxy Tab Active5 созданы, чтобы долго служить в экстремальных условиях.

Об этом написала GSMarena.

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Оба гаджета будут доступны уже в этом месяце. Цены на них еще не подтверждены. По слухам, XCover 7 будет стоить около 400 долларов.

Samsung Galaxy XCover7

Фото: Samsung

Samsung Galaxy XCover7 получил 6,6-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением Full HD+, обладающий повышенной сенсорной чувствительностью для работы в толстых перчатках и во влажной среде.

Какой чипсет используется в телефоне, неизвестно. Сообщается лишь, что смартфон имеет SoC с 8-ядерным процессором, построенный по 6-нм техпроцессу.

Устройство оснащено задней 50 МП и фронтальной 5 МП камерами. Объем оперативки 6 ГБ, накопителя — 128 ГБ. Имеется слот под карты памяти microSD. Есть 3,5 мм аудио-разъем и звук Dolby Atmos.

Galaxy XCover7 получил стандарты защиты IP68 и MIL-STD-810H. Экрану предшествует стекло Gorilla Glass Victus+.

Аккумулятор емкостью 4050 мАч съемный. Телефон имеет режим No Battery Mode, позволяющий работать без аккумулятора при подключении к порту USB-C.

Samsung Galaxy Tab Active5

Фото: nextpit.com

Планшет обладает 8-дюймовым ЖК-дисплеем с частотой обновления до 120 Гц с повышенной сенсорной чувствительностью, поддерживает перо S Pen. Гаджет получил неназванный чипсет с техпроцессом 5 нм. Имеет заднюю 13 МП и переднюю камеру 5 МП. Поставляется с двумя комбинациями памяти — 6/128 ГБ или 8/256 ГБ. Имеется поддержка слота microSD для увеличения объема накопителя до 1 ТБ.

Устройство соответствует стандартам IP68 и MIL-STD-810H0, что позволяет ему выдерживать экстремальные высоты, влажность, погружение, соляной туман, пыль, вибрации и падения. Впрочем, панель имеет немного устаревшее стекло Gorilla Glass 5.

Съемный аккумулятор 5050 мАч позволяет планшету работать без батареи с прямым подключением к порту USB-C.

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