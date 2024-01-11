Samsung для будівельників та екстремалів: компанія випустила два навбивних гаджета

Планшет Tab Active5 та смартфон XCover7 витримують екстремальні висоти, вологість, занурення, соляний туман, пил, вібрації та падіння. Фото: netzwelt.de

Поки усі чекають на флагманську лінійку телефонів Galaxy S24, Samsung раптово представив два нових захищених гаджети. Смартфон Galaxy XCover7 та планшет Galaxy Tab Active5 створені, щоб довго служити в екстремальних умовах.

Про це написав GSMarena.

Читайте також:

Пристрої поставляються з Android 14, підключенням 5G, NFC, Samsung Knox Vault для захисту даних та програмованою кнопкою для швидкого доступу в складних умовах.

Обидва гаджети будуть доступні вже цього місяця. Ціни на них ще не підтверджені. За чутками, XCover 7 коштуватиме близько 400 доларів.

Samsung Galaxy XCover7

Фото: Samsung

Samsung Galaxy XCover7 отримав 6,6-дюймовий РК-дисплей з роздільною здатністю Full HD+, який має підвищену сенсорну чутливість для роботи в товстих рукавичках й у вологому середовищі.

Який чипсет використовується в телефоні, невідомо. Повідомляється лише, що смартфон має SoC з 8-ядерним процесором, побудований за 6-нм техпроцесом.

Пристрій оснащений задньою 50 МП та фронтальною 5 МП камерами. Обсяг оперативки 6 ГБ, накопичувача — 128 ГБ. Є слот під карти пам'яті microSD. Присутні 3,5 мм аудіороз'єм та звук Dolby Atmos.

Galaxy XCover7 отримав стандарти захисту IP68 та MIL-STD-810H. Екрану передує скло Gorilla Glass Victus+.

Акумулятор місткістю 4050 мАг є знімним. Телефон має режим No Battery Mode, що дозволяє йому працювати без акумулятора при підключенні до порту USB-C.

Samsung Galaxy Tab Active5

Фото: nextpit.com

Планшет має 8-дюймовий РК-дисплей з частотою оновлення до 120 Гц з підвищеною сенсорною чутливістю, підтримує перо S Pen. Гаджет отримав неназваний чипсет з техпроцесом 5 нм. Має задню 13 МП та передню 5 МП камери. Поставляється з двома комбінаціями пам'яті — 6/128 ГБ або 8/256 ГБ. Є підтримка слота microSD для збільшення обсягу накопичувача до 1 ТБ.

Пристрій відповідає стандартам IP68 та MIL-STD-810H0, що дозволяє йому витримувати екстремальні висоти, вологість, занурення, соляний туман, пил, вібрації та падіння. Втім, панель має трохи застаріле скло Gorilla Glass 5.

Знімний акумулятор 5050 мАг також дозволяє планшету працювати без батареї з прямим підключенням до порту USB-C.

Раніше ми писали про невбивний смартфон Oukitel WP33 Pro, який витримує тиждень автономності та важить пів кіло. Також розповідали про чотири маловідомих китайських бренда, що випускають надійні та недорогі телефони.