США впервые за более 50 лет запустили ракету на Луну — на ее борту есть флаг Украины

Запуск миссии Peregrine. Фото: Reuters

С мыса Канаверал во Флориде сегодня, 8 января, взмыла ракета-носитель Vulcan Centaur. Она понесла на Луну посадочный модуль под названием Peregrine. Ожидается, что он должен приземлиться на поверхности спутника Земли 23 февраля.

Об этом пишут CNN и Associated Press.

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Эта миссия станет первой с 1972 года, когда Соединенные Штаты запустили корабль "Аполлон-17" на месяц. Этот полет стал в данный момент крайней высадкой американских астронавтов на Луну.

Название миссии переводится как "Cапсан" — по имени птицы семьи соколовых, которую считают самым быстрым в мире.

Груз на борту Peregrine

Из 20 грузов, которые Peregrine доставит на Луну, пять являются научными инструментами NASA. Остальные 15 происходят от целого ряда клиентов.

Среди грузов - остатки создателя и некоторых актеров сериала "Звездный путь". В 265 капсулах на Луну также отправили образцы ДНК бывших президентов США Джона Кеннеди, Джорджа Вашингтона и Дуайта Эйзенхауэра.

Человеческие останки на борту космического корабля вызвали неоднозначную реакцию. В частности, индейский народ навахо потребовал отложить запуск. По их словам, человеческие останки осквернят Луну, которую коренные народы Америки считают священной.

Украинский флаг отправится на Луну

Пластина с картой Украины, которую отправили на Луну с миссией Peregrine. Фото:

Facebook/Spacebit

Британская компания Spacebit, которую основал украинец Павел Танасюк, тоже отправит груз на борт Peregrine.

На Луну отправилась металлическая пластина с флагом и картой Украины, которую произвел один из заводов "Укроборонпром" в Киеве.

Ранее мы сообщали, что астронавты нуждаются в особом и сбалансированном рационе, особенно если речь идет о длительных миссиях, на которые сейчас нацелены космические агентства. Поэтому ученые создают не только космические корабли, но и правильные, полезные и сытные блюда для космических путешественников. И, похоже, удалось сделать идеальную, и это салат.