США впервые за более 50 лет запустили ракету на Луну — на ее борту есть флаг Украины
С мыса Канаверал во Флориде сегодня, 8 января, взмыла ракета-носитель Vulcan Centaur. Она понесла на Луну посадочный модуль под названием Peregrine. Ожидается, что он должен приземлиться на поверхности спутника Земли 23 февраля.
Об этом пишут CNN и Associated Press.
Месячная миссия впервые за 50 лет
Эта миссия станет первой с 1972 года, когда Соединенные Штаты запустили корабль "Аполлон-17" на месяц. Этот полет стал в данный момент крайней высадкой американских астронавтов на Луну.
Название миссии переводится как "Cапсан" — по имени птицы семьи соколовых, которую считают самым быстрым в мире.
Груз на борту Peregrine
Из 20 грузов, которые Peregrine доставит на Луну, пять являются научными инструментами NASA. Остальные 15 происходят от целого ряда клиентов.
Среди грузов - остатки создателя и некоторых актеров сериала "Звездный путь". В 265 капсулах на Луну также отправили образцы ДНК бывших президентов США Джона Кеннеди, Джорджа Вашингтона и Дуайта Эйзенхауэра.
Человеческие останки на борту космического корабля вызвали неоднозначную реакцию. В частности, индейский народ навахо потребовал отложить запуск. По их словам, человеческие останки осквернят Луну, которую коренные народы Америки считают священной.
Украинский флаг отправится на Луну
Британская компания Spacebit, которую основал украинец Павел Танасюк, тоже отправит груз на борт Peregrine.
На Луну отправилась металлическая пластина с флагом и картой Украины, которую произвел один из заводов "Укроборонпром" в Киеве.
Ранее мы сообщали, что астронавты нуждаются в особом и сбалансированном рационе, особенно если речь идет о длительных миссиях, на которые сейчас нацелены космические агентства. Поэтому ученые создают не только космические корабли, но и правильные, полезные и сытные блюда для космических путешественников. И, похоже, удалось сделать идеальную, и это салат.
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