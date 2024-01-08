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США вперше за понад 50 років запустили ракету на Місяць — на її борту є прапор України

8 січня 2024 19:04
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
США вперше за понад 50 років запустили ракету на Місяць — на її борту є прапор України
Запуск місії Peregrine. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

З мису Канаверал у Флориді сьогодні, 8 січня, злетіла ракета-носій Vulcan Centaur. Вона понесла на Місяць посадковий модуль під назвою Peregrine. Очікується, що він має приземлитися на поверхні супутника Землі 23 лютого.

Про це пишуть CNN та Associated Press.

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Ця місія стане першою з 1972 року, коли Сполучені Штати запустили на місяць корабель "Аполлон-17". Той політ став в даний момент крайньою висадкою американських астронавтів на Місяць.

Назва місії перекладається як "Cапсан" — за ім'ям птаха родини соколових, якого вважають найшвидшим у світі.

Вантаж на борту Peregrine

З 20 вантажів, які Peregrine доставить на Місяць, п'ять є науковими інструментами NASA. Інші 15 походять від цілої низки клієнтів. 

Серед вантажів — рештки творця й деяких акторів серіалу "Зоряний шлях". У 265 капсулах на Місяць також відправили зразки ДНК колишніх президентів США Джона Кеннеді, Джорджа Вашингтона та Дуайта Ейзенхауера.

Людські рештки на борту космічного корабля викликали неоднозначну реакцію. Зокрема, індіанський народ навахо вимагав відкласти запуск. За їхніми словами, людські рештки осквернять Місяць, який корінні народи Америки вважають священним.

Український прапор вирушить на Місяць

ракета
Пластина з картою України, яку відправили на Місяць з місією Peregrine. Фото: 
Facebook/Spacebit

Британська компанія Spacebit, яку заснував українець Павло Танасюк, теж відправить вантаж на борту Peregrine.

На Місяць вирушила металева пластина з прапором та мапою України, яку виробив один із заводів "Укроборонпром" у Києві.

Раніше ми повідомляли, що астронавти потребують особливого та збалансованого раціону, особливо якщо мова йде про тривалі місії, на які зараз націлені космічні агентства. Саме тому вчені створюють не тільки космічні кораблі, а й правильні, корисні та ситні страви для космічних мандрівників. І схоже вдалося зробити ідеальну, і це салат.  

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