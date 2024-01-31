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Такого нет в iPhone — почему яблочники позавидуют пользователям Galaxy S24

31 января 2024 20:45
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Samsung Galaxy S24: каких функций новой серии смартфонов не хватает в iPhone 15
Многие функции Galaxy S24 не были бы лишними в iPhone 16. Фото: cnn.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

При создании серии Galaxy S24 Samsung, вероятно, вдохновилась линейками iPhone 14/15, но уже в этом году Apple стоит рассмотреть идеи южнокорейской компании для будущего iPhone 16. Возможно, и все другие производители смартфонов возьмут на заметку лучшие новые функции Galaxy S24.

Такой прогноз дает обозреватель Phone Arena.

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Антибликовое стекло

Новое защитное стекло Corning Gorilla Glass Armor, эксклюзивное для Galaxy S24 Ultra, не только обещает быть прочнее, чем когда-либо, но и может похвастаться новым типом антибликового покрытия.

Дисплей S24 Ultra не обязательно ярче других экранов на рынке, но новое покрытие делает его гораздо более удобным для просмотра на улице, а также когда вокруг вас есть световые блики в помещении.

Искусственный интеллект

Galaxy S24, пожалуй, самый умный телефон, который сейчас можно купить за деньги. Его новые функции ИИ можно разделить на две категории:

  • приятные для использования;
  • потенциально очень полезны.

Функции редактирования фотографий, автоматический перевод текстов в WhatsApp, перевод звонков в реальном времени. Все это почти наверняка примут на вооружение другие производители телефонов.

Чего еще не хватает в iPhone

  • Зона охлаждения

По данным Samsung, S24 Ultra имеет в 1,9 раза большую паровую камеру, чем S23 Ultra. iPhone печально известны тем, что имеют плохие решения активного охлаждения, что приводит к проблемам с производительностью и перегревом.

  • Камера 50 МП с 5-кратным перископным зумом

Еще одно заметное обновление Galaxy S24 Ultra, позволяющее премиум-флагману Samsung обрезать изображение по центру сенсора, достигая 10-кратного качественного зума для фотографий без потерь. Тем временем iPhone 15 Pro Max имеет 12 МП 5-кратную камеру.

  • Обратная беспроводная зарядка

Присутствует в серии S24, и отсутствует в линейке iPhone 15. Хотя поклонники Apple были бы рады заряжать AirPods на задней панели iPhone, например.

Ранее мы писали, каким будет суперфлагман Apple iPhone 16 Ultra в 2024 году. Также сравнивали iPhone 14 с Samsung Galaxy S23 FE.

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