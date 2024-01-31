Samsung Galaxy S24: каких функций новой серии смартфонов не хватает в iPhone 15

Такого нет в iPhone — почему яблочники позавидуют пользователям Galaxy S24
При создании серии Galaxy S24 Samsung, вероятно, вдохновилась линейками iPhone 14/15, но уже в этом году Apple стоит рассмотреть идеи южнокорейской компании для будущего iPhone 16. Возможно, и все другие производители смартфонов возьмут на заметку лучшие новые функции Galaxy S24.
Такой прогноз дает обозреватель Phone Arena.
Антибликовое стекло
Новое защитное стекло Corning Gorilla Glass Armor, эксклюзивное для Galaxy S24 Ultra, не только обещает быть прочнее, чем когда-либо, но и может похвастаться новым типом антибликового покрытия.
Дисплей S24 Ultra не обязательно ярче других экранов на рынке, но новое покрытие делает его гораздо более удобным для просмотра на улице, а также когда вокруг вас есть световые блики в помещении.
Искусственный интеллект
Galaxy S24, пожалуй, самый умный телефон, который сейчас можно купить за деньги. Его новые функции ИИ можно разделить на две категории:
- приятные для использования;
- потенциально очень полезны.
Функции редактирования фотографий, автоматический перевод текстов в WhatsApp, перевод звонков в реальном времени. Все это почти наверняка примут на вооружение другие производители телефонов.
Чего еще не хватает в iPhone
- Зона охлаждения
По данным Samsung, S24 Ultra имеет в 1,9 раза большую паровую камеру, чем S23 Ultra. iPhone печально известны тем, что имеют плохие решения активного охлаждения, что приводит к проблемам с производительностью и перегревом.
- Камера 50 МП с 5-кратным перископным зумом
Еще одно заметное обновление Galaxy S24 Ultra, позволяющее премиум-флагману Samsung обрезать изображение по центру сенсора, достигая 10-кратного качественного зума для фотографий без потерь. Тем временем iPhone 15 Pro Max имеет 12 МП 5-кратную камеру.
- Обратная беспроводная зарядка
Присутствует в серии S24, и отсутствует в линейке iPhone 15. Хотя поклонники Apple были бы рады заряжать AirPods на задней панели iPhone, например.
Ранее мы писали, каким будет суперфлагман Apple iPhone 16 Ultra в 2024 году. Также сравнивали iPhone 14 с Samsung Galaxy S23 FE.
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