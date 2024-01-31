Samsung Galaxy S24: яких функцій нової серії смартфонів не вистачає в iPhone 15

Такого немає в iPhone — чому яблучники позаздрять користувачам Galaxy S24
При створенні серії Galaxy S24 Samsung, ймовірно, надихнулася лінійками iPhone 14/15, але вже цього року Apple варто розглянути ідеї південнокорейської компанії для майбутнього iPhone 16. Можливо й усі інші виробники смартфонів візьмуть на замітку найкращі нові функції Galaxy S24.
Такий прогноз дає оглядач Phone Arena.
Антивідблискове скло
Нове захисне скло Corning Gorilla Glass Armor, ексклюзивне для Galaxy S24 Ultra, не лише обіцяє бути міцнішим, ніж будь-коли, але й може похвалитися новим типом антивідблискового покриття.
Дисплей S24 Ultra не обов'язково яскравіший за інші екрани на ринку, але нове покриття робить його набагато зручнішим для перегляду на вулиці, а також коли навколо вас є світлові відблиски в приміщенні.
Штучний інтелект
Galaxy S24, мабуть, найрозумніший телефон, який зараз можна купити за гроші. Його нові функції ШІ можна розділити на дві категорії:
- приємні для використання;
- потенційно дуже корисні.
Функції редагування фотографій, автоматичний переклад текстів у WhatsApp, переклад дзвінків в реальному часі тощо. Все це майже напевно візьмуть на озброєння інші виробники телефонів.
Чого ще не вистачає в iPhone
- Зона охолодження
За даними Samsung, S24 Ultra має в 1,9 раза більшу парову камеру, ніж S23 Ultra. iPhone сумно відомі тим, що мають погані рішення активного охолодження, що призводить до проблем з продуктивністю та перегріву
- Камера 50 МП з 5-кратним перископним зумом
Ще одне помітне оновленням Galaxy S24 Ultra, що дозволяє преміумфлагману Samsung обрізати зображення по центру сенсора, досягаючи 10-кратного якісного зуму для фотографій без втрат. Тим часом iPhone 15 Pro Max має 12 МП 5-кратну камеру.
- Зворотна бездротова зарядка
Присутня в серії S24, й відсутня в лінійці iPhone 15. Хоча прихильники Apple були б раді заряджати AirPods на задній панелі iPhone, наприклад.
Раніше ми писали, яким буде суперфлагман Apple iPhone 16 Ultra у 2024 році. Також порівнювали iPhone 14 з Samsung Galaxy S23 FE.
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