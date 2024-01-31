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Такого немає в iPhone — чому яблучники позаздрять користувачам Galaxy S24

31 січня 2024 20:45
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Samsung Galaxy S24: яких функцій нової серії смартфонів не вистачає в iPhone 15
Багато функцій Galaxy S24 не були б зайвими в iPhone 16. Фото: cnn.com
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При створенні серії Galaxy S24 Samsung, ймовірно, надихнулася лінійками iPhone 14/15, але вже цього року Apple варто розглянути ідеї південнокорейської компанії для майбутнього iPhone 16. Можливо й усі інші виробники смартфонів візьмуть на замітку найкращі нові функції Galaxy S24.

Такий прогноз дає оглядач Phone Arena.

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Антивідблискове скло

Нове захисне скло Corning Gorilla Glass Armor, ексклюзивне для Galaxy S24 Ultra, не лише обіцяє бути міцнішим, ніж будь-коли, але й може похвалитися новим типом антивідблискового покриття.

Дисплей S24 Ultra не обов'язково яскравіший за інші екрани на ринку, але нове покриття робить його набагато зручнішим для перегляду на вулиці, а також коли навколо вас є світлові відблиски в приміщенні.

Штучний інтелект

Galaxy S24, мабуть, найрозумніший телефон, який зараз можна купити за гроші. Його нові функції ШІ можна розділити на дві категорії:

  • приємні для використання;
  • потенційно дуже корисні.

Функції редагування фотографій, автоматичний переклад текстів у WhatsApp, переклад дзвінків в реальному часі тощо. Все це майже напевно візьмуть на озброєння інші виробники телефонів.

Чого ще не вистачає в iPhone

  • Зона охолодження

За даними Samsung, S24 Ultra має в 1,9 раза більшу парову камеру, ніж S23 Ultra. iPhone сумно відомі тим, що мають погані рішення активного охолодження, що призводить до проблем з продуктивністю та перегріву

  • Камера 50 МП з 5-кратним перископним зумом

Ще одне помітне оновленням Galaxy S24 Ultra, що дозволяє преміумфлагману Samsung обрізати зображення по центру сенсора, досягаючи 10-кратного якісного зуму для фотографій без втрат. Тим часом iPhone 15 Pro Max має 12 МП 5-кратну камеру.

  • Зворотна бездротова зарядка

Присутня в серії S24, й відсутня в лінійці iPhone 15. Хоча прихильники Apple були б раді заряджати AirPods на задній панелі iPhone, наприклад.

Раніше ми писали, яким буде суперфлагман Apple iPhone 16 Ultra у 2024 році. Також порівнювали iPhone 14 з Samsung Galaxy S23 FE.

Apple
телефони
iPhone
технології
смартфон
Samsung
штучний інтелект

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