В МВФ спрогнозировали, что около 40% рабочих мест в мире может заменить искусственный интеллект

Робот и человек. Фото: Pexels

В Международном валютном фонде прогнозируют риски развития технологий по всему миру. Там заявили, что около 40% рабочих мест могут быть заменены искусственным интеллектом.

Об этом сообщает Международный валютный фонд.

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Глава МВФ Кристалина Георгиева призвала мировые правительства создать сети социальной защиты и предложить программы переквалификации. Таким образом, она хочет противостоять влиянию искусственного интеллекта.

"В большинстве сценариев искусственный интеллект, вероятно, ухудшит общее неравенство — тревожную тенденцию, на которую политики должны активно реагировать, чтобы предотвратить дальнейшее разжигание социальной напряженности", — отметила она.

По ее словам, широко используемая технология искусственного интеллекта может как помочь, так и повредить человеческой рабочей силе.

Георгиева повторила тезисы других экспертов. Она подчеркнула, что ожидаемые последствия будут более ощутимыми в странах с развитой экономикой, чем на рынках, которые развиваются, частично.

Искусственный интеллект в более развитых странах

Глава МВФ говорит, что в более развитых странах искусственный интеллект может повлиять на 60% рабочих мест. Однако примерно половина из них может извлечь выгоду от того, как ИИ способствует повышению производительности.

"Для другой половины приложения с искусственным интеллектом могут выполнять ключевые задачи, которые сейчас выполняются людьми, что может снизить спрос на рабочую силу", — отметила Георгиева.

Ссылаясь на анализ МВФ, она подчеркнула, что это приведет к снижению заработной платы и сокращению найма.

"В наиболее экстремальных случаях некоторые из этих рабочих мест могут исчезнуть", — подчеркнула Георгиева.

Чего ждать менее развитым странам

По словам Георгиевой, в странах с активно развивающейся экономикой и странах с низким уровнем дохода искусственный интеллект повлияет на 40% и 26% рабочих мест.

Возрастные категории

В МВФ заявили, что использование искусственного интеллекта может увеличить вероятность социальных беспорядков. Исследования показали, что ИИ способен помочь менее опытным работникам быстрее повысить свою производительность.

Молодые люди могут легче использовать технологии, в то время как пожилые работники в этом вопросе трудно адаптивны.

Повышение производительности труда

Экономисты Goldman Sachs в марте 2023 года заявили, что широкое внедрение искусственного интеллекта может в конечном счете повысить производительность труда и увеличить мировой ВВП на 7% ежегодно в течение 10 лет.

Глава МВФ также сказала о возможности увеличения производства и доходов во всем мире благодаря использованию ИИ.

"ИИ трансформирует мировую экономику. Убедимся, что это пойдет на пользу человечеству", — подчеркнула она.

Напомним, на днях OpenAI запустила долгожданный магазин Сэма Альтмана GPT Store, который предлагает пользователям ChatGPT Plus, Enterprise и Team три миллиона персонализированных чатов. Целью Маркетплейс является сделать искусственный интеллект более практичным и доступным.