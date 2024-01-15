У МВФ спрогнозували, що майже 40% робочих місць у світі може замінити штучний інтелект

Робот та людина. Фото: Pexels

У Міжнародному валютному фонді прогнозують ризики розвитку технологій у всьому світі. Там заявили, що майже 40% робочих місць можуть бути замінені штучним інтелектом.

Про це повідомляє Міжнародний валютний фонд.

Читайте також:

Розвиток технологій у світі

Очільниця МВФ Крісталіна Георгієва закликала світові уряди створити мережі соціального захисту та запропонувати програми перекваліфікації. Таким чином, вона хоче протистояти впливу штучного інтелекту.

"У більшості сценаріїв штучний інтелект, ймовірно, погіршить загальну нерівність — тривожну тенденцію, на яку політики повинні активно реагувати, щоб запобігти подальшому розпалюванню соціальної напруженості", — зазначила вона.

За її словами, широко вживана технологія штучного інтелекту може як допомогти, так і зашкодити людській робочій силі.

Георгієва повторила тези інших експертів. Вона наголосила, що очікувані наслідки будуть більш відчутними в країнах з розвиненою економікою, ніж на ринках, що розвиваються, частково.

Штучний інтелект у більш розвинених країнах

Очільниця МВФ каже, що у більш розвинених країнах штучний інтелект може вплинути на 60% робочих місць. Однак приблизно половина з них може отримати вигоду від того, як ШІ сприяє підвищенню продуктивності.

"Для іншої половини додатки зі штучним інтелектом можуть виконувати ключові завдання, які наразі виконуються людьми, що може знизити попит на робочу силу", — зазначила Георгієва.

Посилаючись на аналіз МВФ, вона підкреслила, що це призведе до зниження заробітної плати та скорочення найму.

"У найбільш екстремальних випадках деякі з цих робочих місць можуть зникнути", — наголосила Георгієва.

Чого очікувати менш розвиненим країнам

За словами Георгієвої, на країни з економікою, що активно розвивається, і країни з низьким рівнем доходу штучний інтелект вплине на 40% і 26% робочих місць.

Вікові категорії

У МВФ заявили, що використання штучного інтелекту може збільшити ймовірність соціальних заворушень. Дослідження показали, що ШІ здатний допомогти менш досвідченим працівникам швидше підвищити свою продуктивність.

Молоді люди можуть легше використовувати технології, тоді як літні працівники в цьому питанні важко адаптивні.

Підвищення продуктивності праці

Економісти Goldman Sachs у березні 2023 року заявили, що широке впровадження штучного інтелекту може в кінцевому підсумку може підвищити продуктивність праці та збільшити світовий ВВП на 7% щорічно протягом 10 років.

Очільниця МВФ також сказала про можливість для збільшення виробництва та доходів у всьому світі завдяки використанню ШІ.

"ШІ трансформує світову економіку. Переконаймось, що це піде на користь людству", — наголосила вона.

Нагадаємо, днями OpenAI запустила довгоочікуваний магазин Сема Альтмана GPT Store, який пропонує користувачам ChatGPT Plus, Enterprise та Team три мільйони персоналізованих чатботів. Маркетплейс має на меті зробити штучний інтелект більш практичним та доступним.