Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Технології arrow У МВФ спрогнозували, що майже 40% робочих місць у світі може замінити штучний інтелект arrow

У МВФ спрогнозували, що майже 40% робочих місць у світі може замінити штучний інтелект

15 січня 2024 14:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У МВФ спрогнозували, що майже 40% робочих місць у світі може замінити штучний інтелект
Робот та людина. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Міжнародному валютному фонді прогнозують ризики розвитку технологій у всьому світі. Там заявили, що майже 40% робочих місць можуть бути замінені штучним інтелектом.

Про це повідомляє Міжнародний валютний фонд.

Читайте також:

Розвиток технологій у світі

Очільниця МВФ Крісталіна Георгієва закликала світові уряди створити мережі соціального захисту та запропонувати програми перекваліфікації. Таким чином, вона хоче протистояти впливу штучного інтелекту.

"У більшості сценаріїв штучний інтелект, ймовірно, погіршить загальну нерівність — тривожну тенденцію, на яку політики повинні активно реагувати, щоб запобігти подальшому розпалюванню соціальної напруженості", — зазначила вона.

За її словами, широко вживана технологія штучного інтелекту може як допомогти, так і зашкодити людській робочій силі.

Георгієва повторила тези інших експертів. Вона наголосила, що очікувані наслідки будуть більш відчутними в країнах з розвиненою економікою, ніж на ринках, що розвиваються, частково.

Штучний інтелект у більш розвинених країнах

Очільниця МВФ каже, що у більш розвинених країнах штучний інтелект може вплинути на 60% робочих місць. Однак приблизно половина з них може отримати вигоду від того, як ШІ сприяє підвищенню продуктивності.

"Для іншої половини додатки зі штучним інтелектом можуть виконувати ключові завдання, які наразі виконуються людьми, що може знизити попит на робочу силу", — зазначила Георгієва.

Посилаючись на аналіз МВФ, вона підкреслила, що це призведе до зниження заробітної плати та скорочення найму.

"У найбільш екстремальних випадках деякі з цих робочих місць можуть зникнути", — наголосила Георгієва.

Чого очікувати менш розвиненим країнам

За словами Георгієвої, на країни з економікою, що активно розвивається, і країни з низьким рівнем доходу штучний інтелект вплине на 40% і 26% робочих місць.

Вікові категорії

У МВФ заявили, що використання штучного інтелекту може збільшити ймовірність соціальних заворушень. Дослідження показали, що ШІ здатний допомогти менш досвідченим працівникам швидше підвищити свою продуктивність.

Молоді люди можуть легше використовувати технології, тоді як літні працівники в цьому питанні важко адаптивні.

Підвищення продуктивності праці

Економісти Goldman Sachs у березні 2023 року заявили, що широке впровадження штучного інтелекту може в кінцевому підсумку може підвищити продуктивність праці та збільшити світовий ВВП на 7% щорічно протягом 10 років.

Очільниця МВФ також сказала про можливість для збільшення виробництва та доходів у всьому світі завдяки використанню ШІ.

"ШІ трансформує світову економіку. Переконаймось, що це піде на користь людству", — наголосила вона.

Нагадаємо, днями OpenAI запустила довгоочікуваний магазин Сема Альтмана GPT Store, який пропонує користувачам ChatGPT Plus, Enterprise та Team три мільйони персоналізованих чатботів. Маркетплейс має на меті зробити штучний інтелект більш практичним та доступним.

МВФ
робота
штучний інтелект
економіка
технології

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

Актуальне по темі