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Украинские хакеры во второй раз сломали интернет-провайдер АКАДО в России — детали

5 января 2024 22:12
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Украинские хакеры во второй раз сломали интернет-провайдер АКАДО в России — детали
Хакер. Иллюстративное фото: Shutterstock
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украинская IT-армия второй раз через неделю сломали российский интернет-провайдер АКАДО. Он предоставляет услуги администрации президента России и ФСБ.

Об этом сообщили в IT ARMY of Ukraine.

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Там напомнили, что последний раз "приложили" российский интернет-провайдер 30 декабря

"Не успели они полностью восстановиться как мы их приложили снова! Теперь мы умеем и так. Только бы мощностей хватало возвращаться к таким целям и держать их подольше. Зовите друзей, мы сможем сделать больше вместе!", — говорится в сообщении.

Известно, что интернет-провайдер АКАДО предоставляет полный спектр услуг администрации президента Владимира Путина и другим российским государственным службам.

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Атака на провайдера. Фото: IT ARMY of Ukraine
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Атака на провайдера. Фото: IT ARMY of Ukraine
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Атака на провайдера. Фото: IT ARMY of Ukraine
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Атака на провайдера. Фото: IT ARMY of Ukraine
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Атака на провайдера. Фото: IT ARMY of Ukraine

Напомним, что 31 декабря украинские хакеры IT-армии атаковали крупнейшего производителя платежных терминалов в России. В результате была остановлена работа платежных терминалов по всей стране.

Также мы писали, что 20 декабря хакеры Blackjack проверили мощную кибероперацию против России. Она была ориентирована на полное ликвидирование IT-инфраструктуры ГК "Росводоканал".

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