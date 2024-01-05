Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Технології arrow Українські хакери вдруге зламали інтернет-провайдер АКАДО у Росії — деталі arrow

Українські хакери вдруге зламали інтернет-провайдер АКАДО у Росії — деталі

5 січня 2024 22:12
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Українські хакери вдруге зламали інтернет-провайдер АКАДО у Росії — деталі
Хакер. Ілюстративне фото: Shutterstock
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Українська IT-армія вдруге за тиждень зламали російський інтернет-провайдер АКАДО. Він надає послуги адміністрації президента Росії та ФСБ.

Про це повідомили в IT ARMY of Ukraine.

Читайте також:

Українські хакери атакували провайдера РФ АКАДО

Там нагадали, що востаннє "приклали" російський інтернет-провайдер 30 грудня

"Не встигли вони повністю відновитися як ми їх приклали знов! Тепер ми вміємо і так. Тільки б потужностей вистачало повертатися до таких цілей і тримати їх подовше. Кличте друзів, ми зможемо зробити більше разом!", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що інтернет-провайдер АКАДО надає повний спектр послуг адміністрації президента РФ Володимира Путіна та іншим російським державним службам.

null
Атака на провайдера. Фото: IT ARMY of Ukraine
null
Атака на провайдера. Фото: IT ARMY of Ukraine
null
Атака на провайдера. Фото: IT ARMY of Ukraine
null
Атака на провайдера. Фото: IT ARMY of Ukraine
null
Атака на провайдера. Фото: IT ARMY of Ukraine

Нагадаємо, що 31 грудня українські хакери IT-армії атакували найбільшого виробника платіжних терміналів у Росії. Внаслідок цього було зупинено роботу платіжних терміналів по всій країні.

Також ми писали, що 20 грудня хакери Blackjack провернули потужну кібероперацію проти Росії. Вона була спрямована на повне знищення IT-інфраструктури ГК "Росводоканал". 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

Актуальне по темі