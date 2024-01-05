Українські хакери вдруге зламали інтернет-провайдер АКАДО у Росії — деталі

Хакер. Ілюстративне фото: Shutterstock

Українська IT-армія вдруге за тиждень зламали російський інтернет-провайдер АКАДО. Він надає послуги адміністрації президента Росії та ФСБ.

Про це повідомили в IT ARMY of Ukraine.

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Там нагадали, що востаннє "приклали" російський інтернет-провайдер 30 грудня

"Не встигли вони повністю відновитися як ми їх приклали знов! Тепер ми вміємо і так. Тільки б потужностей вистачало повертатися до таких цілей і тримати їх подовше. Кличте друзів, ми зможемо зробити більше разом!", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що інтернет-провайдер АКАДО надає повний спектр послуг адміністрації президента РФ Володимира Путіна та іншим російським державним службам.

Атака на провайдера. Фото: IT ARMY of Ukraine

Атака на провайдера. Фото: IT ARMY of Ukraine

Атака на провайдера. Фото: IT ARMY of Ukraine

Атака на провайдера. Фото: IT ARMY of Ukraine

Атака на провайдера. Фото: IT ARMY of Ukraine

Нагадаємо, що 31 грудня українські хакери IT-армії атакували найбільшого виробника платіжних терміналів у Росії. Внаслідок цього було зупинено роботу платіжних терміналів по всій країні.

Також ми писали, що 20 грудня хакери Blackjack провернули потужну кібероперацію проти Росії. Вона була спрямована на повне знищення IT-інфраструктури ГК "Росводоканал".