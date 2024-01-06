Стало известно, какими будут iPhone 16 Pro и 16 Pro Max — обнародованы первые рендеры

iPhone 16 Pro и 16 Pro Max. Фото: MacRumors

Осенью 2024 года компания Apple традиционно представит новые модели смартфонов. В сети уже появились первые рендеры будущих iPhone 16 Pro и 16 Pro Max.

Об этом пишет MacRumors.

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В целом Apple планирует сохранить общий дизайн, впервые представленный на iPhone 11 Pro. Известно, что значительных изменений во внешнем виде смартфонов не будет, однако разработчики готовят кое-что новенькое.

iPhone 16 Pro и 16 Pro Max. Фото: MacRumors

В частности, впервые за многие годы смартфоны увеличат в размерах — нынешние "про" версии будут иметь 6,3- и 6,9-дюймовые дисплеи. А размеры базовых моделей останутся постоянными.

Таким образом, больший корпус позволит разместить перископ в корпусе 16 Pro. Также новые размеры позволят установить более крупные батареи с лучшей емкостью.

Кнопка "Действие", ставшая главной фишкой модели 15 Pro — останется.

iPhone 16 Pro и 16 Pro Max. Фото: MacRumors

Однако с другой стороны внизу должна появиться еще одна кнопка — она будет отвечать за запуск камеры и съемку видеороликов.

iPhone 16 Pro и 16 Pro Max. Фото: MacRumors

Среди основных новшеств линейки iPhone 16 — искусственный интеллект и супер мощные чипсеты. Кроме того, iOS 18 будет иметь наибольшее обновление за последние годы.

Также, вероятно, компания сменит систему охлаждения в новых смартфонах, чтобы они не перегревались даже при пиковых нагрузках, в отличие от iPhone 15.

Напомним, что iPhone получил новый чехол со встроенной клавиатурой. Она крепится через порт USB-C или Lightning на iPhone и превращает его в сверхдлинное устройство. Стоит аксессуар 139 долларов.

Также мы писали, что в 2025 году iPhone 17 и iPhone 17 Plus наконец-то получат дисплеи с адаптивной частотой обновления 120 Гц, вместо позорных 60 Гц панелей предыдущих версий базовых смартфонов Apple. Кроме того, у премиальных моделей появится лучшая селфи-камера.