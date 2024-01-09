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В пять раз дешевле Apple Vision Pro — созданы народные AR-очки

9 января 2024 20:11
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Apple Vision Pro получили вызов от компании Xreal.
В AR-очках Xreal Air 2 Ultra установлены панели Sony micro OLED. Фото: eu.shop.xreal.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Компания Xreal на выставке CES 2024 представила новые очки дополненной реальности Xreal Air 2 Ultra. Производители утверждают, что характеристики Air 2 Ultra по цене 699 долларов делают устройство убедительной альтернативой гарнитуре Apple Vision Pro стоимостью 3 499 долларов.

Об этом написал Engadget.

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Xreal Air 2 Ultra предлагает пространственное отслеживание 6DoF, 52-градусное поле зрения и резкость 42 пикселя на градус. Оправа изготовлена из титана и весит 80 г.

Особенности

В отличие от автономных гарнитур смешанной реальности, очки серии Air 2 нуждаются в питании от внешнего вычислительного устройства — смартфона, компьютера или модуля Xreal's Beam.

Возможности

Air 2 Ultra предлагает пространственные вычисления 6DoF. Это значит, что виртуальные объекты переносятся в настоящий мир. Такую возможность дают двойные датчики 3D-среды на передней панели, а также процессоры Qualcomm Snapdragon Samsung Galaxy S23 или S22, iPhone 15 и любые компьютеры Mac или Windows, на которых можно запустить программу Xreal Nebula.

Компания Xreal сообщает, что очки могут воспроизводить виртуальный 2D-экран с диагональю 154 дюйма с расстояния 4 метра.

Характеристики

Передняя панель Air 2 Ultra поддерживает три уровня электрохромного затемнения для большего погружения (без необходимости физического экрана), а также технологию направленного звука для улучшения конфиденциальности и два микрофона для голосового взаимодействия.

В очках установлены панели Sony micro OLED с разрешением 1080p на каждый глаз, частотой обновления до 120 Гц (90 Гц в 3D-режиме) и яркостью до 500 нит (250 нит в 3D-режиме).

Предзаказы на очки доступны уже сейчас, фактические поставки начнутся в марте.

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