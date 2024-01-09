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Вп'ятеро дешевші за Apple Vision Pro — створені народні AR-окуляри

9 січня 2024 20:11
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Apple Vision Pro отримали виклик від компанії Xreal — подробиці
В AR-окулярах Xreal Air 2 Ultra встановлені панелі Sony micro OLED. Фото: eu.shop.xreal.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Компанія Xreal на виставці CES 2024 представила нові окуляри доповненої реальності Xreal Air 2 Ultra. Виробники стверджують, що характеристики Air 2 Ultra за ціною 699 доларів роблять пристрій переконливою альтернативою гарнітурі Apple Vision Pro вартістю 3 499 доларів.

Про це написав Engadget.

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Xreal Air 2 Ultra пропонує просторове відстеження 6DoF, 52-градусне поле зору та різкість 42 пікселі на градус. Оправа виготовлена з титану та важить 80 г.

Особливості

На відміну від автономних гарнітур змішаної реальності, окуляри серії Air 2 потребують живлення від зовнішнього обчислювального пристрою — смартфона, комп'ютера або модуля Xreal's Beam.

Можливості

Air 2 Ultra пропонує просторові обчислення 6DoF. Це означає, що віртуальні об'єкти переносяться в реальний світ. Таку можливість дають подвійні датчики 3D-середовища на передній панелі, а також процесори Qualcomm Snapdragon на Samsung Galaxy S23 або S22, iPhone 15 й будь-які комп'ютери Mac або Windows, на яких можна запустити програму Xreal Nebula.

Компанія Xreal повідомляє, що окуляри можуть відтворювати віртуальний 2D-екран з діагоналлю 154 дюйми з відстані 4 метрів.

Характеристики

Передня панель Air 2 Ultra підтримує три рівні електрохромного затемнення для більшого занурення (без необхідності фізичного екрана), а також технологію спрямованого звуку для покращення конфіденційності й два мікрофони для голосової взаємодії.

В окулярах встановлені панелі Sony micro OLED з роздільною здатністю 1080p на кожне око, частотою оновлення до 120 Гц (90 Гц в 3D-режимі) і яскравістю до 500 ніт (250 ніт в 3D-режимі).

Передзамовлення на окуляри доступні вже зараз, фактичні поставки розпочнуться у березні.

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