Путь длиной 7 лет: Apple начнет продажи долгожданного гаджета в феврале 2024 года

Apple объявила дату презентации устройства, которое компания разрабатывала семь лет
После презентации своей AR/VR-гарнитуры в июне прошлого года компания Apple готова выпустить Vision Pro по цене 3499 долларов в мир. Долгожданные продажи начнутся 2 февраля в США, а предварительные заказы можно размещать уже с 19 января.
Об этом сообщил The Verge.
Базовая модель Vision Pro с 256 ГБ памяти стоит 3499 долларов (то есть предполагаются и более дорогие комплектации) и продается с аксессуарами:
- ремешки Solo Knit Band и Dual Loop Band для индивидуальной настройки устройства;
- уплотнительные подушечки;
- чехол для Apple Vision Pro;
- полировальная ткань для экранов;
- аккумулятор;
- зарядный кабель USB-C и адаптер питания USB-C.
За 99 долларов можно приобрести дополнительные оптические линзы Zeiss, а для людей с плохим зрением — рецептурные линзы за 149 долларов.
Характеристики гарнитуры
- Vision Pro предлагает 4K-дисплей для каждого глаза и позволяет переключаться между дополненной реальностью (AR) и виртуальной реальностью (VR) с помощью циферблата на боковой стороне гарнитуры.
- Гарнитура работает на базе двух микросхем: собственной разработки Apple M2 и новой R1, предназначенной для обработки данных со встроенных датчиков, камер и микрофонов.
- Пользователи могут перемещаться по интерфейсу бесконтактно, так как устройство поддерживает отслеживание движений глаз, головы и рук.
Vision Pro предназначен
- для взаимодействия с привычными приложениями, например FaceTime, Фото и Фильмы;
- для просмотра пространственных видео, записанных на iPhone 15 Pro;
- для просмотра более 150 3D-фильмов через приложение Apple TV.
Такая интеграция возможна благодаря тому, что гарнитура работает под управлением visionOS — новой операционной системы Apple.
Демонстрационный ролик показывает поразительные возможности Vision Pro. Вопрос лишь в том, достаточно ли этого, чтобы убедить пользователей приобрести ее по цене, установленной Apple.
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