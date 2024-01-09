Путь длиной 7 лет: Apple начнет продажи долгожданного гаджета в феврале 2024 года

Демонстрационный ролик показывает поразительные возможности Vision Pro. Фото: apple

После презентации своей AR/VR-гарнитуры в июне прошлого года компания Apple готова выпустить Vision Pro по цене 3499 долларов в мир. Долгожданные продажи начнутся 2 февраля в США, а предварительные заказы можно размещать уже с 19 января.

Об этом сообщил The Verge.

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Базовая модель Vision Pro с 256 ГБ памяти стоит 3499 долларов (то есть предполагаются и более дорогие комплектации) и продается с аксессуарами:

ремешки Solo Knit Band и Dual Loop Band для индивидуальной настройки устройства;

уплотнительные подушечки;

чехол для Apple Vision Pro;

полировальная ткань для экранов;

аккумулятор;

зарядный кабель USB-C и адаптер питания USB-C.

За 99 долларов можно приобрести дополнительные оптические линзы Zeiss, а для людей с плохим зрением — рецептурные линзы за 149 долларов.

Характеристики гарнитуры

Vision Pro предлагает 4K-дисплей для каждого глаза и позволяет переключаться между дополненной реальностью (AR) и виртуальной реальностью (VR) с помощью циферблата на боковой стороне гарнитуры.

Гарнитура работает на базе двух микросхем: собственной разработки Apple M2 и новой R1, предназначенной для обработки данных со встроенных датчиков, камер и микрофонов.

Пользователи могут перемещаться по интерфейсу бесконтактно, так как устройство поддерживает отслеживание движений глаз, головы и рук.

Vision Pro предназначен

для взаимодействия с привычными приложениями, например FaceTime, Фото и Фильмы;

для просмотра пространственных видео, записанных на iPhone 15 Pro;

для просмотра более 150 3D-фильмов через приложение Apple TV.

Такая интеграция возможна благодаря тому, что гарнитура работает под управлением visionOS — новой операционной системы Apple.

Демонстрационный ролик показывает поразительные возможности Vision Pro. Вопрос лишь в том, достаточно ли этого, чтобы убедить пользователей приобрести ее по цене, установленной Apple.

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