Xiaomi 14 Pro или ZTE Nubia Z60 Ultra: что купить

Xiaomi 14 Pro и Nubia Z60 Ultra останутся важными флагманами, по крайней мере, в начале 2024 года. Фото: mobilecity.vn

В последнем квартале 2023 года Xiaomi выпустила новую серию флагманских смартфонов, в том числе Xiaomi 14 Pro. Способен ли вышедший в конце года Nubia Z60 Ultra превзойти данный телефон.

Об этом написал GizmoChina.

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Дизайн

Дизайн Nubia Z60 Ultra более привлекательный, чем у Xiaomi 14 Pro, несмотря на то, что телефон больше по габаритам. Он имеет дисплей почти без рамки и видимого выреза для фронтальной камеры.

Xiaomi 14 Pro более тонкий, легкий и компактный, доступный с титановой рамкой, что повышает устойчивость к падениям и царапинам.

Оба телефона являются водонепроницаемыми по стандарту IP68.

Дисплей

Лучший дисплей у Xiaomi 14 Pro — AMOLED-панель с диагональю 6,73 дюйма, разрешением Quad HD+ 1440 x 3200 пикселей, частотой обновления 120 Гц (адаптивная с технологией LTPO), Dolby Vision, пиковой яркостью пиковой яркостью 3000 нит, сертификатом HDR10+ и 68 млрд цветов.

Технические характеристики

Оба телефона получили чипсет Snapdragon 8 Gen 3.

Nubia Z60 Ultra предлагает до 24 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ накопителя.

Xiaomi 14 Pro останавливается на 16 ГБ оперативной памяти.

Смартфоны работают под управлением Android 14.

Камера

Xiaomi 14 Pro имеет камеру с тремя датчиками: основной 50 МП Sony LYT-900 с изменяющейся фокусной диафрагмой, перископ на 50 МП с 3,2х оптическим зумом и сверхширокоугольный 50 МП.

Nubia Z60 Ultra получила основную камеру 50 МП, но с перископом на 64 МП без изменяющейся фокусной диафрагмы и сверхширокоугольный датчик на 50 МП.

Аккумулятор

Наибольшим преимуществом Nubia Z60 Ultra является аккумулятор с емкостью 6000 мАч.

Xiaomi 14 Pro заряжается быстрее и имеет беспроводную зарядку.

Цена

Nubia Z60 Ultra — от 720 долларов

Xiaomi 14 Pro — от 680 долларов.

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