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Xiaomi 14 Pro против ZTE Nubia Z60 Ultra — какой смартфон выбрать

2 января 2024 20:45
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Xiaomi 14 Pro или ZTE Nubia Z60 Ultra: что купить
Xiaomi 14 Pro и Nubia Z60 Ultra останутся важными флагманами, по крайней мере, в начале 2024 года. Фото: mobilecity.vn
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

В последнем квартале 2023 года Xiaomi выпустила новую серию флагманских смартфонов, в том числе Xiaomi 14 Pro. Способен ли вышедший в конце года Nubia Z60 Ultra превзойти данный телефон.

Об этом написал GizmoChina.

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Дизайн

  • Дизайн Nubia Z60 Ultra более привлекательный, чем у Xiaomi 14 Pro, несмотря на то, что телефон больше по габаритам. Он имеет дисплей почти без рамки и видимого выреза для фронтальной камеры.
  • Xiaomi 14 Pro более тонкий, легкий и компактный, доступный с титановой рамкой, что повышает устойчивость к падениям и царапинам.
  • Оба телефона являются водонепроницаемыми по стандарту IP68.

Дисплей

Лучший дисплей у Xiaomi 14 Pro — AMOLED-панель с диагональю 6,73 дюйма, разрешением Quad HD+ 1440 x 3200 пикселей, частотой обновления 120 Гц (адаптивная с технологией LTPO), Dolby Vision, пиковой яркостью пиковой яркостью 3000 нит, сертификатом HDR10+ и 68 млрд цветов.

Технические характеристики

  • Оба телефона получили чипсет Snapdragon 8 Gen 3.
  • Nubia Z60 Ultra предлагает до 24 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ накопителя.
  • Xiaomi 14 Pro останавливается на 16 ГБ оперативной памяти.
  • Смартфоны работают под управлением Android 14.

Камера

  • Xiaomi 14 Pro имеет камеру с тремя датчиками: основной 50 МП Sony LYT-900 с изменяющейся фокусной диафрагмой, перископ на 50 МП с 3,2х оптическим зумом и сверхширокоугольный 50 МП.
  • Nubia Z60 Ultra получила основную камеру 50 МП, но с перископом на 64 МП без изменяющейся фокусной диафрагмы и сверхширокоугольный датчик на 50 МП.

Аккумулятор

  • Наибольшим преимуществом Nubia Z60 Ultra является аккумулятор с емкостью 6000 мАч.
  • Xiaomi 14 Pro заряжается быстрее и имеет беспроводную зарядку.

Цена

  • Nubia Z60 Ultra — от 720 долларов
  • Xiaomi 14 Pro — от 680 долларов.

Ранее мы представили ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году. Также были названы некоторые характеристики будущего смартфона Xiaomi 15.

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