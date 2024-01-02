Xiaomi 14 Pro або ZTE Nubia Z60 Ultra: що купити

Xiaomi 14 Pro та Nubia Z60 Ultra залишаться важливими флагманами принаймні на початку 2024 року. Фото: mobilecity.vn

В останньому кварталі 2023 року Xiaomi випустила нову серію флагманських смартфонів, зокрема Xiaomi 14 Pro. Чи здатен Nubia Z60 Ultra, який вийшов наприкінці року, перевершити даний телефон.

Про це написав GizmoChina.

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Дизайн

Дизайн Nubia Z60 Ultra привабливіший, ніж у Xiaomi 14 Pro, попри те, що телефон більший за габаритами. Він має дисплей майже без рамки й без видимого вирізу для фронтальної камери.

Xiaomi 14 Pro тонший, легший та компактніший, доступний з титановою рамкою, що підвищує стійкість до падінь і подряпин.

Обидва телефони є водонепроникними за стандартом IP68.

Дисплей

Кращий дисплей у Xiaomi 14 Pro — AMOLED-панель з діагоналлю 6,73 дюйма, роздільною здатністю Quad HD+ 1440 x 3200 пікселів, частотою оновлення 120 Гц (адаптивна з технологією LTPO), Dolby Vision, піковою яскравістю 3000 ніт, сертифікатом HDR10+ і 68 млрд кольорів.

Технічні характеристики

Обидва телефони отримали чипсет Snapdragon 8 Gen 3.

Nubia Z60 Ultra пропонує до 24 ГБ оперативки та до 1 ТБ накопичувача.

Xiaomi 14 Pro зупиняється на 16 ГБ оперативки.

Смартфони працюють під управлінням Android 14.

Камера

Xiaomi 14 Pro має камеру з трьома датчиками: основний 50 МП Sony LYT-900 зі змінною фокусною діафрагмою, перископ на 50 МП з 3,2х оптичним зумом і надширококутний 50 МП.

Nubia Z60 Ultra отримала основну камеру 50 МП, але з перископом на 64 МП без змінної фокусної діафрагми та надширококутний датчик на 50 МП.

Акумулятор

Найбільшою перевагою Nubia Z60 Ultra є акумулятор з місткістю 6000 мАг.

Xiaomi 14 Pro заряджається швидше та має бездротову зарядку.

Ціна

Nubia Z60 Ultra — від 720 доларів

Xiaomi 14 Pro — від 680 доларів.

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