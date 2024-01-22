Samsung Galaxy S24 Ultra переміг основних конкурентів в тесті на автономність роботи

Продуктивність акумулятора якого телефона краща? Galaxy S24 Ultra або iPhone 15 Pro Max. Фото: tomsguide.com

На папері автономність роботи смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra значно збільшилася, хоча новий телефон має таку ж місткість акумулятора, як і попередня модель. Але екстремальний тест батареї смартфона у порівнянні з iPhone 15 Pro Max та Google Pixel 8 Pro підтвердив оновлення на практиці.

Про це написав Gizchina.

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Якими були результати тесту

S24 Ultra має таку ж місткість акумулятора, як і S23 Ultra — 5000 мАг. В екстремальному тесті батареї новий смартфон пропрацював майже 11 годин. Для порівняння, S23 Ultra витримав лише 8 годин і 10 хвилин.

iPhone 15 Pro Max протримався 10 годин 20 хвилин. Хоча флагман Apple має акумулятор лише на 4422 мАг.

Водночас Pixel 8 Pro пропрацював 10 годин, а місткість його батареї становить 5050 мАг, що більше, ніж у S24 Ultra. Великий акумулятор не пішов на користь флагмана Google, позаяк ефективність його чипа Tensor G3 менша за Snapdragon 8 Gen 3, який отримав новий телефон Samsung.

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